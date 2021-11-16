الاحتفاظ بموظف بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحة بسيدي بوزيد

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 19:13 قراءة: 0 د, 20 ث
      
افاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل"لباب نات " اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بموظف تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد على خلفية تسلمه لرشوة مقابل مساعدة شخص على الحصول على رخصة لحفر بئر عميقة .

وبين مساعد وكيل الجمهورية أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بخصوص الملف .

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