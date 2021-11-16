متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 16 نوفمبر

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باجة : تسجيل حالة وفاة و11اصابة جديدة بكورونا



سجّلت آخر الاسبوع بالمستشفى الجهوى في باجة حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 670 شخصا وسجّلت خلال الفترة المتراوحة بين 7و15 نوفمبر الجاري 11 اصابة جديدة بالفيروس.



وتتوزع الاصابات المرصودة على معتمديات عمدون(4 اصابات) وباجة(3 اصابات) ونفزة(3 اصابات) ومجاز الباب (اصابة واحدة) ليصل عدد الاصابات المسجلة في الجهة منذ انطلاق عمليات التقصي الى 19440 من جملة 46193 تحليلا تم اجراؤه.

وتضمّن تقرير تحصلت عليه وكالة تونس افريقيا للانباء من الادارة الجهوية للصحة بباجة ان نسبة من رفع عنهم الحجر الصحي قد بلغت 90,90 بالمائة وان نسبة إشغال أسرّة المؤسسات الاستشفائية والمستشفي الميداني د بمرضي كوفيد 19 بالجهة قد انخفضت الى 10 بالمائة حيث يواصل 8 مصابين الاقامة بها.





