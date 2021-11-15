تصفيات مونديال-2022 : النيجر تقسو على جيبوتي (7-2)

تغلب المنتخب النيجري على نظيره الجيبوتي بنتيجة ثقيلة 7-2 (الشوط الأول: 2-1)، اليوم الاثنين بنيامي، لحساب الجولة

السادسة والأخيرة (المجموعة الأولى) من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم-2022 بقطر.





وتداول على توقيع سباعية النيجر كل من فيكتوريان أديبايو (د 14 و 36 و 75) وعيسى جبريلا (د 85 و 87) و وون كول (د 62) وصوزا (د 64)بينما سجل هدفي جيبوتي كل من عبدي أحمد (د 33) وصياد اسمان (د 84).وأقصي كلا الفريقين من سباق الصعود إلى المونديال حيث تحتل النيجر المركز الثالث برصيد 7 نقاط في حين يتذيل جيبوتي جدول الترتيب بدون رصيد (0 نقطة).

وسيجمع اللقاء الثاني الحاسم لهذه المجموعة الأولى بين الجزائر وبوركينافاسو يوم الثلاثاء بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة بحضور 14.000 متفرج حيث سيتأهل صاحب المركز الأول إلى اللقاء الفاصل المقرر شهر مارس 2022.



و يتصدر المنتخب الجزائري المجموعة برصيد 13 نقطة فيما تحتل بوركينا فاسو الصف الثاني بمجموع 11 نقطة. و يكفي "الخضر" نقطة واحدة للمرور الي الدور الثالث و الاخير من التصفيات المقرر في مارس المقبل.



