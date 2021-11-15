بن عروس: غراسة قرابة 186 ألف شجرة خلال موسم التشجير الغابي 2020-2021

بلغ عدد الأشجار التي تمت غراستها خلال موسم التشجير الحالي 2020-2021 في ولاية بن عروس 185 ألفا و749 شجرة، وفق آخر تقرير صادر عن دائرة الإنتاج الغابي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة.



وشملت التدخلات خلال الموسم الحالي تشجير 143 هكتارا بكميات من الأصول الغابية، بلغ عددها 157 ألفا و300 شتلة وذلك في نطاق المشاريع الوطنية والجهوية بالمناطق الغابية، كما تم توزيع 28 ألفا و449 شجرة على مختلف المؤسسات العمومية، والبلديات، والمؤسسات الخاصة الراجعة بالنظر إلى ولاية بن عروس.



وقدّرت المصالح المختصة التابعة لدائرة الإنتاج الغابي بالجهة أن تكون نسبة نجاح المشاتل الجديدة المزروعة، والتي تشمل في جزء منها التشجير الغابي ويتوزع الباقي على غراسة مصدات الرياح والتشجير الرعوي، في حدود 69 بالمائة.



ويمسح الغطاء الغابي بولاية بن عروس حوالي 22 ألفا و563 هكتارا وهو ما يعادل 32.9 بالمائة من المساحة الجملية للولاية والتي تقدر بـ68 ألف هكتار تقريبا، ويحتوي على اشجار غابية مختلفة كالعرعار، والصنوبر الحلبي، والكالاتوس، والاكاسيا وغيرها من الأنواع الأخرى التي تحفظ الأراضي الفلاحية من الانجراف وتحافظ على المخزون التراثي الطبيعي للجهة.



يذكر أن مجمل التدخلات خلال موسم التشجير المنقضي 2019-2020، شملت غراسة 115 ألفا و791 شجرة، من خلال تشجير 93 هكتارا من الأصول الغابية بـ 91 ألفا و659 شجرة، فيما توزعت الكميات الباقية على المؤسسات العمومية والبلديات والخواص.



