الكاف: افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الدولي الحلقة لزيت الزيتون باللاس بمعتمدية السرس

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 14:51 قراءة: 0 د, 46 ث
      
وات - تحتفل ولاية الكاف هذه السنة بالدورة الدولية الاولى لمهرجان الحلقة للزيتون باللاس بمعتمدية السرس جنوب الولاية، الذي يهدف إلى التعريف بالمخزون الحضاري والثقافي بهذه الجهة وبانتاحها الجيد لزيت الزيتون

وتشارك في هذه الدورة وفق ما صرح به منسق المهرجان كريم المناعي، ل(وات) كل من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب ودولة فلسطين كضيف شرف، وذلك لمزيد التعريف بمنطقة اللاس وبخصائصها الأثرية ومنها بالخصوص الآثار المغليثية التي تعود إلى أكثر من 3000 سنة

وعرف المهرجان الذي يتواصل إلى غاية يوم غد الاحد مشاركة شعبية واسعة أضفت مسحة من الجمالية على الدورة التي تم خلالها أيضا برمجة جملة من العروض الموسيقية الشعبية من الجزائر ومصر وفلسطين بدبكتها المشهورة وعروض تراثية من بقية الدول المشاركة وأخرى في الفروسية من تونس، إضافة إلى تنظيم ندوة حول مجمع الزيت بالشمال الغربي والفرص التي يوفرها لتنظيم القطاع والنهوض به وندوة أخرى حول تاريخ اللاس وآثار فجر التاريخ

كما تضمن المهرجان تنظيم حفل تذوق زيت الزيتون البيولوجي لجهة اللاس وزيارة القبور الجلمودية بالمنطقة ذاتها.

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