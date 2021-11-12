جلسة عمل ترأسها وزير النقل خصصت لتقريب وجهات النظر بين ديوان الطيران وشركة تاف تونس

انعقدت يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 جلسة عمل ترأسها وزير النقل ربيع المجيدي خصصت لتقريب وجهات النظر بخصوص اشكاليات التعاقد المبرم بين ديوان الطيران المدني والمطارات وشركة تاف تونس ضمانا لمواصلة علاقات تكامل وتعاون شفافة ومستديمة.



واوصى وزير النقل خلال هذه الجلسة بضرورة الاجماع في اطار مقاربة جديدة، تشاركية وشاملة، على خارطة طريق تتضمن جملة الحلول الناجعة لفض مختلف الاشكاليات من أجل تفعيل أمثل لبنود التعاقد بين ديوان الطيران المدني والمطارات وشركة تاف تونس بما يضمن مصلحة الطرفين، يتم تنفيذها وفق رزنامة محددة.



وفي ذات السياق، دعا ربيع المجيدي إلى تكوين فرق عمل للتفاوض في اطار جلسات مكثفة، تتضمن ممثلين عن كل مجال اشكال يتعلق بهذا الملف، مع تحديد المسؤوليات ونقاط التطوير وبلورة تصورات مختلفة تفضي في أقرب الاجال إلى قرارات ناجعة تمكن من تسيير المرفق العام المستغل من قبل الشركة المذكورة.



وحضر هذه الجلسة كل من محمد رجب الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات وكاهنة مملوك المديرة العامة لشركة تاف تونس بالاضافة إلى كل من فيصل اسطنبولي رئيس الديوان وسنية الجلاصي الكاتبة العامة للوزارة والحبيب المكي المدير العام للطيران المدني ورمزي خزندار مدير عام الاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية وثلة من الاطارات.



