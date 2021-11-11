مشاركة ثلاثة افلام تونسية في مهرجان البحر الاحمر السينمائي

يشهد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي المقرر تنظيمه من 06 الى 15 ديسمبر القادم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مشاركة ثلاثة افلام تونسية في الدورة الافتتاحية للمهرجان ضمن برنامج "روائع عربية" وهي "غدوة" لظافر العابدين و"قربان" لنجيب بلقاضي و"اخر يوم مشرق" لقيس الماجري .



ويعد برنامج "روائع عربية" واحدا من اقسام المهرجان التي تضم ايضا "السينما السعودية الجديدة" و"كنوز السينما" و"سينما الحارة" حيث يسلط الاضواء على الاعمال السينمائية الحديثة بالمنطقة العربية التي تعالج قضايا اجتماعية متنوعة وقد تم الاختيار بالنسبة للدورة الافتتاحية للمهرجان على اعمال سينمائية لرواد الاخراج السينمائي العربي وايضا لمخرجين محترفين وهواة من العراق والجزائر والمغرب ومصر ولبنان وتونس .

ويقدم الممثل التونسي ظافر العابدين اول تجربة اخراجية له في مجال السينما من خلال فيلم "غدوة"الذي يشارك فيه ايضا على مستوى التاليف والتمثيل ويسرد علاقة فريدة من نوعها بين اب وابنه من زوجة سابقة يلتقيان من جديد بسبب ازمة صحية يمر بها الاب.

اما فيلم "قربان" للمخرج التونسي نجيب بلقاضي المشارك ايضا بالمهرجان فيستعرض تفاصيل الحياة اليومية لزوجين اثناء الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان المسلط على البلدان بسبب وباء يحتاج العالم ومحاولاتهما للتاقلم مع الوضع الصحي رغم ندرة اساسيات الحياة وضبابية الواقع المعيش.

ويشار الى دعم مهرجان البحر الاحمر السينمائي للافلام السينمائية العربية من خلال مسابقة البحر الاحمر للافلام الطويلة ومسابقة البحر الاحمر للفيلم القصير الى جانب احتوائه على قسم "سينما السعودية الجديدة" وقسم "تجريب" مع عرض افلام عربية خارج المسابقة الرسمية للترويج لها فيما يتم اسناد جوائز" اليسر" لافضل الافلام المعروضة وجائزة افضل فيلم سعودي وجائزة الجمهور.



