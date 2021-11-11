استهلاك المواد البترولية في تونس ارتفع بنسبة 9 بالمائة مع موفي سبتمبر 2021 - تقرير

كشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم ، الخميس، ان استهلاك المواد البترولية في تونس ارتفع مع موفي سبتمبر 2021 بنسبة 9 بالمائة في حين زاد الطلب على كيروزين الطائرات بنسبة 13 بالمائة بفعل انتعاشة حركة الطيران وطنيا ودوليا .



وبين المرصد في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر سبتمبر 2021 ، ان استهلاك البنزين ارتفع بنسبة 7 بالمائة في حين تنامي الطلب على الغازوال بنسبة 12 بالمائة.

وقدر المرصد الطلب على الغاز الطبيعي مع موفي سبتمبر 2021 بنحو 9ر3 مليون طن مكافئ نفط مما يعد ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2020 .



وسجل الطلب على الغاز الطبيعي لهدف توليد الكهرباء، مع موفى سبتمبر 2021، ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2020 وفق بيانات المرصد.



وتعادل حصة الطلب على الغاز الطبيعي المخصصة للكهرباء بنحو 75 بالمائة من اجمالي الطلب على هذه المادة علما وان استهلاك الغاز من طرف بقية القطاعات شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة.



وارتفع انتاج الكهرباء في تونس، مع موفي سبتمبر 2021 ، الى 15647 جيغاواط ساعة ، مع موفي سبتمبر 2021 ، مما شكل ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2020.



واعتمد اسطول انتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على امدادات الغاز الطبيعي والتي تساهم بنحو 97 بالمائة من توليد الكهرباء الذي تؤمن انتاجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بنسبة 84 بالمائة مقابل حصة تعادل 16 بالمائة للخواص.



