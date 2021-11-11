عجز الميزان التجاري لتونس يرتفع بشكل طفيف الى 3820 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2021

بلغ عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، مع نهاية سبتمبر 2021، الى 3820 مليون دينار مقابل 3770 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2020، ليسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة، وذلك لاول مرة منذ بداية السنة، وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم.



واكد المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر سبتمبر 2021 ، التي اصدرها الخميس، ان الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 117 بالمائة والواردات بنسبة 27 وخاصة على مستوى واردات الخام التي زادت، مع موفى سبتمبر 2021، بنسبة 42 بالمائة من حيث الكمية 112 بالمائة من حيث القيمة.



وتراجعت، في المقابل، واردات الغاز الطبيعي، نهابة سبتمبر 2021، بنسبة 24 بالمائة من حيث الكمية و 28 بالمائة من حيث القيمة. وقد بلغت نسبة تغطية الواردات للصادرات تبعا لذلك 38 بالمائة مقابل 22 بالمائة خلال نفس الفترة من 2020.



وأنتجت تونس الى موفى سبتمبر 2021 حوالي 5ر1 مليون طن مكافئ نفط مما يعد ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2020 والتي شهدت تسجيل 2ر1 مليون طن مكافئ نفط .



وبلغ انتاج سوائل الغاز بما في ذاك انتاج معمل قابس حوالي 129 الف طن مكافئ نفط ، مع موفي شهر سبتمبر 2021، مقابل 112 الف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2020 مما شكل ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة.



وواجه قطاع استكشاف المحروقات تحديات هامة، خلال 2020 بفعل جائحة كوفيد -19 من بينها تراجع سعر النفط في السوق العالمية وقد انخفض الانتاج تدريجيا بالحقول الواقعة بالجنوب بفعل الازمة الصحية والاحتجاجات الاجتماعية قبل ان يتوقف كليا بفعل نفاذ طاقة الخزن وفق المرصد.



ويعاني القطاع ، الى حد الآن ورغم استعادة الانتاج تدريجيا منذ اتفاق 6 نوفمبر 2020، من تداعيات العام الماضي اذا لم يتم حفر اي بئر استكشافية مقابل حفر بئرين تطوريتين دخلت احداهما حيز الانتاج في حين لاتزال عمليات الحفر مستمرة على مستوى البئر الثانية.



ولفت المرصد، في سياق مصتل، الى ان دخول حقل "حلق المنزل" حيز الانتاج ، خلال شهر جانفي 2021 ، ساهم في ارتفاع مستوى الانتاج الوطني من المحروقات بشكل هام .



وشهد قطاع الغاز الطبيعي التجاري الجاف ارتفاعا ، مع موفي سبتمبر 2021،بنسبة 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020 ليبلغ 5ر1 مليون طن مكافئ نفط.



ويعود هذا التحسن الى دخول حقل "نوارة" حيز الاستغلال. علما وان الانتاج تحسن منذ مطلع العام الجاري على مستوى عدة حقول على غرار "باقل - فرانيق" و" معمورة" ودخول حقلي "عبير" و"بشرى" حيز الانتاج خلال شهر مارس 2021 .



وسجلت الاتاوة الجملية ارتفاعا هاما بنسبة 135 بالمائة ، مع موفى سبتمبر 2021 ، لتبلغ 705 الف طن مكافئ نفط علما وان 97 بالمائة منها يتم استهلاكها من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتصدر الكمية المتبقية



وشهدت الشراءات من الغاز الجزائري، في المقابل، انخفاضا بنسبة 24 بالمائة ،مع موفى سبتمبر 2021 ، لتبلغ 1720 الف طن موازي نفط.







