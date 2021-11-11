ارتفاع عدد السياح الوافدين على تونس بنسبة 7.2 بالمائة الى حدود 31 أكتوبر 2021

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 12:43 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تجاوز إجمالي السياح الوافدين على تونس ، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 ، مليون و 940 ألف سائح ، أي بزيادة قدرها 2ر7 بالمائة ، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020.

ووفق الإحصائيات التي نشرتها وزارة السياحة الخميس ، فإن هذا الارتفاع كان أساسا نتيجة زيادة الوافدين من أبناء الجالية التونسية بالخارج بنسبة 40 بالمائة أي أكثر من 700 ألف سائح وكذلك من خلال تسجيل زيادة في عدد السياح الأوروبيين بنسبة 30 بالمائة أي 506 ألف سائح .

كما سجلت وزارة السياحة تطورًا إيجابيًا في عدد الليالي المقضاة في تونس ، بنسبة 3ر19 بالمائة من 5.1 مليون ليلة إلى ما يقرب 6.1 مليون ليلة، من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر 2021.

ونتيجة لذلك ، ارتفعت المداخيل السياحية بنسبة 1ر6 بالمائة لتصل إلى 1.9 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2021 ، مقابل ما يقرب من 1.8 مليار دينار سنة 2020.

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