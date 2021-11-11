بن عروس: تسجيل 21 مخالفة اقتصادية أثناء حملات مراقبة لمسالك توزيع المواد الاستهلاكية وحجز مواد مختلفة

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروسن يوم أمس الأربعاء ، 21 مخالفة اقتصادية بعد حملة مراقبة شملت سوق الجملة ببئر القصعة ومسالك توزيع المواد الغذائية والدواجن ومشتقاتها ومحلات بيع التبغ ومسالك توزيع الزيت النباتي المدعم بالجهة .



وتشير حصيلة الأعمال الرقابية والصادرة عن الإدارة الجهوية للتجارة التي قامت بها 5 فرق وشملت 80 زيارة ميدانية أن المخالفات المرتكبة تتعلق بعدم الاستظهار بفواتير الشراء في قطاع الخضر والغلال والبيض وعدم إشهار الأسعار في قطاع المواد الغذائية والتبغ وبالامتناع عن البيع ومسك مخزونات قصد المضاربة فيها في قطاع التبغ والبيع بأسعار غير قانونية في قطاع المواد الغذائية والتبغ والإخلال بتراتيب الدعم في قطاع المخابز وتجارة الأعلاف



وأسفرت هذه الحملة عن حجز 1000 علبة سجائر و1ر5 اطنان من مادة الفارينة المدعمة و 7ر4 اطنان من مادة السداري.



