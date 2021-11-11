العجز التجاري لتونس يتعمّق ويصل قيمة 13،3 مليار دينار موفى أكتوبر 2021

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 10:27 قراءة: 0 د, 9 ث
      
وات - تعمّق العجز التجاري لتونس ليبلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 قيمة 13،3 مليار دينار مقابل 10،7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
يتبع يتبع



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