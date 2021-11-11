العجز التجاري لتونس يتعمّق ويصل قيمة 13،3 مليار دينار موفى أكتوبر 2021

وات - تعمّق العجز التجاري لتونس ليبلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 قيمة 13،3 مليار دينار مقابل 10،7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.

يتبع يتبع







