الامين العام لاتحاد لشغل: لا مجال للتنازل عن الاستحقاقات الاجتماعية ولا عن الاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2012

وات - قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، بعد ظهر اليوم الاربعاء، إنه لا مجال للتنازل عن الاستحقاقات الاجتماعية ولا عن الاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2012، مشددا بالقول "لسنا مسؤولين عن تدهور سياسات وخيارات الحكومات المتعاقبة".



واعتبر الطبوبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة بمدينة الحمامات، ان تفعيل الاتفاقيات الممضاة لن يعطل مسار الدولة، مشيرا إلى تدهور المقدرة الشرائية بصفة غير مسبوقة مقابل ارتفاع الأسعار.



وبخصوص حالة الاحتقان الاجتماعي بعقارب من ولاية صفاقس على خلفية ازمة النفايات، افاد الطبوبي ان مكالمة هاتفية جمعته اليوم الأربعاء بوزير الداخلية توفيق شرف الدين حول هذه المسألة، مضيفا انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ومكونات من المجتمع المدني ستنظر في حل هذا الاشكال بعيدا عن العنف وبالاعتماد على الحوار الهادئ والرصين، حسب تعبيره.



وقال إن هذه الأزمة ليست وليدة الصدفة بل هي نتيجة تراكمات سنوات ولا يمكن وضع المسؤولية كاملة على قرارات 25 جويلية 2021.

وأشار الامين العام لاتحاد الشغل إلى ان الهيئة الإدارية تضمنت 3 محاور كبرى وهي الإعداد للمؤتمر العام للاتحاد ايام 16 و17 و18 فيفري القادم بمدينة صفاقس والوضع النقابي والوضع العام بالبلاد.

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