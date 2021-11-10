الفيلم الجديد "قربان" لنجيب بلقاضي في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يشارك المخرج السينمائي نجيب بلقاضي بفيلمه الجديد "قربان" في المسابقة الرسمية للدورة التأسيسية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهي دورة ستقام من 6 إلى 15 ديسمبر القادم.



وهذا الفيلم، هو روائي طويل تدور أحداثه، وفق ما جاء في الورقة التقديمية، "في مارس 2020، حيث تمّ الإعلان عن وباء غامض انتشر في جميع أنحاء العالم. وفي مدينة محجورة، يحاول قيس وسارة وقطّهما باقيرا التأقلم مع حياتهم الجديدة التي يطغى عليها حظر التجوّل وندرة أساسيات العيش والضبابيّة. شيء ما يتغيّر في قيس، ويصبح أكثر غرابة مع الوقت".



ويعتبر "قربان" الفيلم الروائي الثالث في رصيد نجيب بلقاضي، إذ سبق له إخراج فيلم"في عينيّا" سنة 2018، وهو عمل شارك في مهرجان تورونتو بالإضافة إلى مشاركته في 20 مهرجانا عالميا. وفي 2013، عرض فيلمه الروائي الطويل الأول "باستاردو" في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وشارك في المسابقة الرسمية لسينيماد في مونبيليي في 2014. شارك "باستاردو" في 30 مهرجانا حصد على إثرها 11 جائزة.



وفي 2006، شارك فيلمه الوثائقي الطويل الأول VHS كحلوشة في أكثر من 50 مهرجانا من بينها عرض دولي أول في مهرجان كان السينمائي بالإضافة إلى مشاركته في المسابقة الرسمية في مهرجان صاندانس. وفي 2014، أخرج نجيب بلقاضي فيلمه الوثائقي الطويل الثاني " 7 ½"، الذي تمّ تصويره قبل ثلاث سنوات من أوّل انتخابات حرة في تونس.



