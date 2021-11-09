وزير الشؤون الدينية يلتقي رئيس الرابطة الوطنيّة للمحافظة على القرآن الكريم

Publié le Mardi 09 Novembre 2021 - 17:08 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أكد محمد مشفر رئيس الرابطة الوطنيّة للمحافظة على القرآن الكريم، خلال لقائه مع وزير الشّؤون الدّينية إبراهيم الشائبي، اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، الحرص على مزيد تخريج حفظة القرآن للاضطلاع برسالتهم النبيلة في المساجد والجوامع، والإشراف على التحفيظ والإمامة والإملاءات، عبر إرساء شراكة أعمق بين الطرفين بما يخدم الشأن الدّيني.

واطلع الوزير على عمل الرابطة ومكوناتها في الجهات، وأثنى على أهمية الدور الذي تضطلع به منذ بعثها سنة 1964، مؤكدا أنّ الناشئة لا تحتاج فحسب إلى حفظ القرآن الكريم بل كذلك إلى تدبّره وفهم معانيه السامية لتكوين جيل متوازن، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.





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