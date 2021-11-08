المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: من الضروري اقتراح مخططات الحماية من الفيضانات لكل مدينة

وات - أوصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، في دراسة نشرت مؤخرا حول "التغيرات المناخية في تونس ، الواقع وسبل التكيف في قطاع الخدمات العامة" بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية بما في ذلك إنشاء محطة أرصاد جوية محلية لتوقع الفيضانات.

ولفت المنتدى إلى أن الأضرار التي سببتها فيضانات 2017 بمطماطة ودخيلة توجان بولاية قابس، تفاقمت بسبب عدم وجود محطة أرصاد جوية على المستوى المحلي.



كما دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى تجنب تصريف مياه الأمطار والمنزلية والصناعية في نفس الأنابيب وتجهيز المباني الكبيرة والأحياء السكنية بآليات خاصة بتجميع مياه الأمطار وتخزينها لاستغلالها في ري الحدائق الحضرية الصغيرة وتنظيف المباني ومواقف السيارات وغيرها وتساعد على تقليل تدفق المياه أثناء هطول الأمطار الغزيرة



وأوصى باختيار رصف الطرق والممرات ذات السير الخفيف من أجل تقليل الأضرار أثناء الفيضانات والحد من انسداد نظام الصرف الصحي







