منوبة: تنظيم تحرك احتجاجي للمفروزين اجتماعيا امام بلدية دوار هيشر

وات - نظم نشطاء تنسيقية المفروزين اجتماعيا وعدد من اهالي معتمدية دوار هيشر، عشية امس الاحد، وقفة احتجاجية امام مقر بلدية المكان ومسيرة تحت شعار "حتى لا يصبح شعار مقاومة الفساد مبررا وشماعة للتغاضي وتجاهل المشاكل الاجتماعية والمطالب الحقيقية للأهالي"



وبين منسق التحرك علي بوزوزية ل(وات) ان الاحتجاجات تاتي على إثر تجاهل السلط المحلية والجهوية لمطالبهم الاجتماعية واعتماد سياسة المماطلة والتسويف في تحقيقها خاصة انهم دخلوا من اجلها في سلسلة تحركات منذ ثلاث سنوات.



وأشار الى صدور بيان مشترك لعدد من قوى المجتمع المدني بالمنطقة، تضم المفروزين اجتماعيا بدوارهيشر واتحاد القوى الشبابية ورابطة الحقوقيين الشبان وجمعية المحرومين من الشغل، اكدوا فيه على ان الفقر و البطالة والخصاصة التي يعاني منها أهالي دوار هيشر "ليست قضاء وقدرا لا مفر منه وإنما سياسة ممنهجة تسعى إلى تأجيج الوضع وزيادة حالة الاحتقان في الجهة".



ودعت القوى في نفس البيان الذي حصلت (وات( على نسخة منه، السلطة الجهوية بولاية منوبة الى "التعامل الجدي مع ملفات ابناء الجهة بالكف عن الوعود الزائفة وفتح حوار جدي لحل مشاكل المواطنين والالتزام بمحاضر الجلسات المبرمة واحترام التزاماتها واتفاقاتها".



كما اعربوا عن تثمينهم تمشي الحكومة في مقاومة الفساد والمحسوبية، على أن تتماشى مع مقاومة الفقر و البطالة والتهميش.



يشار الى ان التحركات الاجتماعية للمفروزين اجتماعيا، انطلقت بالمنطقة منذ 17 ديسمبر 2018 للمطالبة بتشغيل أصحاب الشهائد العليا وبقية الفئات وتوفير التنمية ومنح العائلات المعوزة ورخص النقل الجماعي وتوفير النقل العمومي وربط منطقة دوار هيشر بولاية اريانة عبر خط مباشر مع مضاعفة عدد بطاقات العلاج ودعم موارد الرزق وتحسين المسكن وفتح مناظرات جهوية للتشغيل.



