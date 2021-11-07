الدورة الرابعة للملتقى الدولي للرواية العربية ببنزرت تبحث في التفاعل بين الرواية والفنون

تُقام الدورة الرابعة للملتقى الدولي للرواية العربية ببنزرت أيام 19 و20 و21 نوفمبر الحالي، حول محور "الرواية والفنون، أي تفاعل؟".

هذه التظاهرة التي أسسها فرع رابطة الكتاب التونسيين الأحرار ببنزرت سنة 2015، ستستضيف صاحب جائزة البوكر السعودي عبدة خال، بالإضافة إلى مجموعة من النقاد والأدباء من تونس ومن العالم العالم العربي.

وأعدّ المنظمون جلسات علمية لنقاد وباحثين من تونس والدول العربية وكذلك شهادات لعدد من الروائيين التونسيين والعرب، إلى جانب عروض تنشيطية في الشارع للتعريف بالملتقى وعروض في فن الرسم ومعرض للكتاب وفقرات موسيقية ومسرحية.

ويهدف هذا الملتقى إلى تنشيط مدينة بنزرت وجعلها منارة ثقافية عبر ملتقى دولي ينشر محبة الرواية والكتاب ويتجاوز الفضاءات المغلقة إلى الفضاء العام والشارع، والتعريف بالإبداعات التونسية والعربية في مجاليْ الرواية والنقد الأدبي وتقييمها عبر أنشطة متنوعة ومبتكرة إضافة إلى الجلسات العلمية.



ويعمل المنظمون أيضا على دعم صلة الإبداع بمحيطه وذلك بربط الرواية بالفنون الأخرى وبسياقاتها الاجتماعية والتاريخية والفكرية، من أجل استقطاب الشباب التلمذي والطالبي و تطوير وعيه من خلال مساهمة فاعلة ومتنوعة في أنشطة الملتقى و تأكيد التفاعل بين البعدين الثقافي والتربوي.

ويُنتظم الملتقى الدولي للرواية العربية ببنزرت بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة، وبيت الرواية تونس، وجمعية أحباء المكتبة والكتاب ببنزرت وودادية قدماء معاهد بنزرت.



