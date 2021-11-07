نابل: تحسن المؤشرات السياحية خلال الفترة الأخيرة وعودة السوق الفرنسية

وات - سجّل القطاع السياحي في ولاية نابل تحسّنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة حيث بلغ عدد السياح الوافدين على منطقتي نابل والحمامات الشمالية خلال شهر أكتوبر الفارط 25049 سائحا مقابل 9887 سائحا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بزيادة تفوق 153 بالمائة، وذلك وفق ما ذكره المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج في تصريح لصحفية (وات).



وبيّن المصدر ذاته أن الجهة شهدت خلال الفترة المذكورة تطورا في عدد الليالي المقضاة حيث قدرت ب 67808 ليلة مقابل 36904 ليلة خلال نفس الشهر من السنة الفارطة اي بزيادة تقدر بــ83,7 بالمائة.

وأشار في هذا السياق، الى ان السوق الفرنسية شهدت خلال هذه الفترة انتعاشة ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية، مبينا أن السياحة الداخلية ساهمت كذلك بشكل كبير في تحقيق مؤشرات إيجابية.

وشهدت المنطقة السياحية ياسمين الحمامات مؤشرات إيجابية، وفق المندوب الجهوي للسياحة بمنطقة ياسمين الحمامات خالد قلوعية، حيث سجل عدد الوافدين خلال الفترة الممتدة من 1 الى 20 أكتوبر الفارط تطورا ناهز 150 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأشار قلوعية الى ان عدد الليالي المقضاة سجلت خلال نفس الفترة تطورا إيجابيا يفوق 53 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، لافتا إلى عودة السوق الفرنسية التي احتلت المرحلة الثانية بعد السوق الداخلية.



