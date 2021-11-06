الرابطة الاولى: حوار الصدارة في المنستير والنجم في الشابة لتدارك مافات

وات - يعيش ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير غدا الاحد قمة الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمناسبة لقاء الاتحاد المنستيري المتصدر بمجموع 10 نقاط وملاحقه المباشر النادي الافريقي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط في حوار كروي بين اكثر الاندية جاهزية الى حد الان في هذه المجموعة.



ومن جهة اخرى، يتحول النجم الساحلي صاحب المركز الخامس ب4 نقاط من 3 مباريات الى الشابة بحثا عن رد الاعتبار وتدارك مافات ضد شريكه في الترتيب هلال الشابة الذي لعب 4 مقابلات وذلك اثر العثرتين الاخيرتين بالخسارة خارج القواعد امام الجار الاتحاد المنستيري والتعادل المخيب على ارضه مع الترجي الجرجيسي.



وتنطوي مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي على اهمية بالغة باعتبار ان المحليين يتطلعون الى تجديد العهد مع الفوز اثر تعادلهم في الجولة الفارطة خارج القواعد امام مستقبل سليمان من اجل تعزيز صدارتهم ومواصلة المحافظة على سجلهم الخالي من الخسارة بما يسمح لهم مزيد تعميق الفارق على الضيوف الذين سيعملون على البقاء في ديناميكية الانتصارات بعدما تمكنوا من جمع العلامة الكاملة في المقابلتين الاخيرتين امام مستقبل سليمان والاولمبي الباجي وهو ما مكنهم من تدارك بدايتهم المتعثرة والارتقاء الى مركز الوصافة وهو ما سيفتح المجال لمتابعة لقاء مفتوح امام جميع السيناريوهات والاحتمالات.



وسيحاول الاتحاد المنستيري الذي سيستفيد من دعم جماهيره بعد ان سمحت الهيئة المديرة بدخول احباء الفريق مواصلة تقديم عروضه المتميزة معتمدا بالخصوص على صلابة خط دفاعه بقيادة الحارس المتالق بشير بن سعيد الذي لم يقبل الى حد الان اي هدف في اربع مباريات. ورغم التعادل الاخير في سليمان، بدأت البصمة الفنية للمدرب المخضرم فوزي البنزرتي في التشكل اذ ظهر الاتحاد بخطوط متكاملة ونضج فني وتكتيكي كبيرين وهو ما جعله يتصدر الى حد الان المجموعة الثانية بكل استحقاق.



وفي المقابل، يدخل النادي الافريقي المواجهة برغبة تحقيق اول انتصار له خارج الديار هذا الموسم لاعتلاء الصدارة مع السعي لتقديم مردود مقنع بعد موجة الانتقادات التي رافقت اداء ابناء المدرب منتصر الوحيشي في اللقاء الاخير امام الاولمبي الباجي رغم الفوز.

ويتحول النجم الساحلي الى الشابة محملا بضغط كبير ورافعا خيارا وحيدا وهو الانتصار لتصحيح المسار ومصالحة الانصار بعد الوجه المهزوز في المباراتين الاخيرتين ما ادى الى حصول القطيعة مع المدرب لسعد الدريدي. وسيقود المدرب المساعد عماد بن يونس غدا كتيبة فريق جوهرة الساحل الى حين تعيين اطار فني بديل وستكون المهمة العودة بالنقاط الثلاث للعودة الى سكة الانتصارات وفض الشراكة في سلم الترتيب مع منافسه هلال الشابة الذي يرنو الى استغلال اسبقيتي الارض والجمهور لتجاوز هزيمة الجولة المنقضية امام مستقبل الرجيش.



ويستضيف الاولمبي الباجي الذي يحتل المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط مستقبل الرجيش صاحب المركز الرابع ب5 نقاط في مباراة لن تقل حماسا وتشويقا على سابقتيها خصوصا في ظل المردود الايجابي الذي اظهره الفريقان الى حد الان. ورغم الهزيمة التي مني ابناء المدرب شهاب الليلي امام النادي الافريقي في الجولة الفارطة، فان فريق عاصمة السكر ظهر بوجه مرضي وهو يراهن بمناسبة استضافته مستقبل الرجيش على تاكيد مستواه الجيد وتلمس طريق الفوز مجددا للضغط اكثر على ثنائي الصدارة والابقاء على حظوظه في سباق المراهنة على التاهل الى مجموعة التتويج غير ان المهمة لن تكون يسيرة امام مستقبل الرجيش المنتشي بفوزه الاخير امام هلال الشابة والطامح الى العودة بنتيجة ايجابية لمواصلة مسيرته بثبات نحو اعلى الترتيب.



وسيجمع حوار اسفل ترتيب المجموعة بين الترجي الجرجيسي السابع ب3 نقاط ومستقبل سليمان الاخير بنقطة واحدة منقوصا من مباراة وهو ما سيجعل الفريقان امام حتمية الانتصار للخروج من عنق الزجاجة. وسيحاول الترجي الجرجيسي البناء على تعادله الثمين في الجولة الماضية امام النجم الساحلي لكسر سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية وتحقيق اول انتصار له هذا الموسم بينما يامل مستقبل سليمان في ان تكون هذه المباراة بمثابة الانطلاقة الحقيقية على امل استرجاع الوجه المتميز الذي ظهر به خلال الموسم مدركا ان عثرة جديدة ستساهم في مزيد تازم الوضعية وستدخل الفريق نحو دوامة الشك.



