فيديو.... من بينها ثنائية للتونسي علي معلول ... الأهلي المصري يكتسح غريمه الزمالك 5-3

اكتسح نادي الأهلي غريمه الزمالك بنتيجة 5-3 من بينها ثنائية للمدافع الدولي التونسي علي معلول في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي مساء يوم الجمعة في إطار الجولة الثالثة للبطولة المصرية الممتازة لكرة القدم.وسجل خماسية الأهلي المالي أليو ديانغ الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 15 و53 وعلي معلول من ضربتي جزاء في الدقيقتين 20 و65 ومحمد شريف في الدقيقة 25.أما أهداف الزمالك فجاءت كلها في الشوط الثاني عبر مصطفى فتحي في الدقيقة 51 وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 80 والمغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 90.وأعاد هذا الفوز الكبير الأهلي لصدارة جدول البطولة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط ليتفوق بفارق الأهداف على بيراميدز الوصيف الذي يملك 9 نقاط أيضا فيما تراجع الزمالك للمركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 6 نقاط.