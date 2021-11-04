المنستير: سباق السيارات الترفيهي "أفريكا 205 رايد" يحط الرحال في مرحلته الأخيرة بالمنستير

وات - حط سباق "أفريكا 205 رايد" الفرنسي الرحال، مساء اليوم الخميس، بالمنستير، وهو سباق ترفيهي بسيارات بيجو 205 تنظمه وكالة "لورو داكر"، بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحة والصناعات التقليدية، وفق ما أفاد به "وات"، المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير، فواز بن حليمة.



وعادت هذه التظاهرة الرياضية الترفيهية إلى تونس بعد غياب تواصل 11 سنة، إذ أنّ آخر دورة انتظمت بالبلاد التونسية كانت سنة 2010.



وستستقبل المنستير يوم الأحد 13 نوفمبر الجاري كذلك المرحلة النهائية من سباق سيارات بلجيكي "رالي تونزيا ديزرت تشالنج" (سباق تحدي صحراء تونس)، بمشاركة وفد يضم 485 شخصا، من بينهم 200 مشارك في السباق، حسب فواز بن حليمة، الذي أبرز أهمية مثل هذه التظاهرات الرياضية في الترويج للوجهة التونسية.



من ناحيتها، أوضحت مديرة تنظيم "أفريكا 205 رايد"، آني جاكو، في تصريح ل"وات"، أنّ هذه التظاهرة الرياضية "205 أفريكا ريد"، هي في دورتها 18، وتم الانطلاق في تنظيمها سنة 2004 بتونس، لتتواصل إلى غاية سنة 2010، وعادت الآن مجددا إلى تونس. وقالت "نحن سعداء، ووقع استقبالنا بشكل جيّد جدّا".



وأفاد جاكو بأن المتسابقين قد انطلقوا يوم 28 أكتوبر 2021 من القيروان، ليتجهوا نحو توزر ودوز ومطماطة، لتكون اليوم المرحلة الأخيرة في المنستير. وقطع المتسابقون قرابة 2500 كلم، قبل أن يتوجهوا غدا الجمعة نحو تونس العاصمة، ليغادروا البلاد بالباخرة. وذكرت أنّ عدد الفرق المشاركة في هذا السباق الترفيهي، حوالي 60 فريقا، علاوة على مجموعة تعدّ 150 شخصا، من بينهم هيئة التنظيم.





