المنستير: 3 قائمات مستقلة مترشحة مقبولة أوليا للانتخابات الجزئية لبلدية عميرة الفحول (منسق الإدارة الفرعية للانتخابات)

وات - حظيت مطالب ترشّح ثلاث قائمات مستقلة بقبولها أوّليا للانتخابات البلدية الجزئية لسنة 2021 في بلدية عميرة الفحول بولاية المنستير وفق ما أفاد به (وات) اليوم منسّق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير بسام حلاوة.



وعلّقت الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير اليوم بمقرّها القائمات المقبولة وهي "قائمة التحدي"، و"قائمة شمس عميرة"، و"قائمة الفحول للجميع" وهي كلّ القائمات المترشحة والتي وقع قبولها أوّليا .

وتنطلق فترة الطعون بداية من الغد 5 نوفمبر الجاري وتتواصل ثلاثة أيام ويكون آخر أجل للإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 وفي حال لم تتلقّى الهيئة أية طعون سيقع الإعلان عنها قبل ذلك حسب بسام حلاوة.

وتنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية بعميرة الفحول الإثنين 13 ديسمبر 2021 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعية 24 ديسمبر 2021 على الساعة منتصف الليل. وتكون فترة الصمت الانتخابي في اليوم الموالي.

ويقترع الأمنيون والعسكريون يوم السبت 25 ديسمبر 2021 في حين يقترع المدنيون الأحد 26 ديسمبر المقبل على أن يقع التصريح بالنتائج الأولية في أجل أقصاه الأربعاء 29 ديسمبر المقبل، والنتائج النهائية في أجل أقصاءه السبت 29 جانفى 2022 حسب ذات المصدر.



