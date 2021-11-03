الجرندي يؤكد دعم الوزارة لمرشح تونسي لخطة مدير مكتب بالاتحاد الدولي للاتصالات

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، الدكتور بلال الجموسي، مرشّح تونس لخطة مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2023-2026 خلال الانتخابات المزمع تنظيمها في إطار مؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات التي ستنعقد من 26 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2022 بالعاصمة الرومانية بوخارست.



وطلب بلال الجموسي، بهذه المناسبة، دعم تونس لترشّحه الذي حظي بمساندة مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات ومجلس جامعة الدول العربية، موضحا أنّ مكتب تقييس الاتصالات يُعدّ أحد الهياكل الاستراتيجية في الاتحاد الدولي للاتصالات بما يلعبه من دور أساسي في تطوير منظومات الاتصالات بمختلف أشكالها على الصعيد الدولي.



وأكّد الوزير، بهذه المناسبة، مساندة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لترشّح الدكتور بلال الجموسي على الصعيدين الثنائي ومتعدّد الأطراف، ودعمها لحملته الانتخابية، بالتنسيق الوثيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، لتعزيز حظوظه في تولّي هذا المنصب الهام، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوظيف الكفاءات التونسية في المناصب الدولية والإقليمية العليا خدمة لمصالح بلادنا.

و بلال الجموسي متحصّل على شهادة الدكتوراه في الهندسة وعلوم الكمبيوتر من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة وحائز على 23 براءة اختراع أمريكية في البيانات والشبكات الضوئية والشبكات الراديوية وجودة الخدمات. كما شغل عديد الخطط على المستوى الدولي، كان آخرها تولّيه، منذ 2010، خطة رئيس قسم لجان الدراسات بمكتب تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بجينيف (سويسرا).



