بطولة الرابطة الاولى: الاتحاد المنستيري ينشد مواصلة السباق بنفس السرعة في سليمان

وات - يسعى الاتحاد الرياضي المنستيري متصدر ترتيب المجموعة الثانية الى مواصلة سلسلة نجاحاته والابقاء على نفس السرعة في سباق البطولة في مرحلتها الاولى عندما ينزل ضيفا على مستقبل سليمان غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .



ونجح الاتحاد المنستيري في تحقيق بداية قوية في سباق البطولة بتحقيق 3 انتصارات متتالية وجني 9 نقاط كاملة كان اخرها ضد النجم الساحلي يوم الاحد المنقضي في "دربي" الساحل,حيث استطاع فريق المدرب فوزي البنزرتي ان يجلب اليه انظار المتابعين بفضل طريقة اللعب التي اظهرها زملاء "عومارو" حيث بدا الفريق متكامل الخطوط,منظم في مختلف الوضعيات الدفاعية و الهجومية مع تطبيق مثالي للنهج التكتيكي الذي داب عليه المدرب شيخ المدربين التونسيين فوزي البنزرتي من ذلك اعتماد الضغط العالي .



ومن هذا المنطلق سيعمل الاتحاد المنستيري على مواصلة الوجه المرضي الذي اظهره بمناسبة الجولة الرابعة وسيخوض المباراة تحت ضغط تحقيق انتصار جديد .



اما الفريق المحلي مستقبل سليمان الذي عرف بداية بطيئة فلن تكون له خيارات عديدة في هذه المباراة حيث ان وضعيته الصعبة في ذيل المجموعة بعد هزيمتين ستضعه امام حتمية الانتصار على ارضية ميدانه مما يرشح اللقاء الى مزيد من الحماس و التشويق رغم ختلاف وضعية الفريقين .



ومن جهة اخرى ستسجل الاثارة حضورها خلال لقاء ملعب حمادي العقربي برادس في لقاء النادي الافريقي و الاولمبي الباجي,اذ سيكون النادي الافريقي صاحب المركز الثالث ب4 نقاط امام امتحان اثبات جاهزيته اثر الانتصار الصعب الذي حققه خلال الجولة الفارطة امام مستقبل سليمان .

وسيضع رهان المباراة اللاعبين والاطار الفني بقيادة منتصر الوحيشي تحت ضغط النتيجة في ظل الانتضارات الواسعة لجماهير فريق باب الجديد التي تريد من النادي الانتصار والاقناع, وهي مهمة لن تكون سهلة .



اما الاولمبي الباجي صاحب المركز الثاني في ترتيب المجموعة ب6 نقاط و العائد بهزيمة قاسية من الشابة خلال الجولة المنقضية فيسعى ليرد الفعل وتقديم مردود متميز في حوار تكتيكي و فني مفتوح امام جميع الاحتمالات بين المدربين منتصر الوحيشي و شهاب الليلي.



ويستضيف النجم الساحلي المنهزم خلال الجولة الفارطة امام جاره الاتحاد المنستيري على ارضية ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة الترجي الجرجيسي في مواجهة سيكون عنوانها الابرز لملمة الجراح,حيث سيبحث زملاء المخضرم ياسين الشيخاوي اصحاب المركز الخامس ب3 نقاط عن تدارك الامر و رد الفعل واستعادة اجواء الانتصارات وهم يعرفون جيدا ان اهدار اية نقطة من شانه ان يزيد الضغط على الفريق ومدربه لسعد الدريدي التي اصبحت تلاحقه الانتقادات بما جعله على صفيح ساخن.



ولن تكون مهمة فريق جوهرة الساحل بالسهلة امام الترجي الجرجيسي سابع الترتيب بنقطتين الذي سيبحث بدوره عن التالق ولو كان ذلك خارج القواعد بما ان وضعيته لن تسمح له بمزيدج التعثر. ويعول الضيوف على حسن تنظيمهم الدفاعي بفضل صاحب الخبرة مالك بحر .



ويلوح التوازن و الغموض سمة مباراة الدربي بين مستقبل الرجيش وهلال الشابة, اذ سيحرص اصحاب الارض على تحقيق الفوز وتدعيم التعادل الذي تحقق خلال الجولة المنقضية خارج القواعد امام الترجي الجرجيسي. و سيكون شعار ابناء المدرب فريد بن بلقاسم (المركز السادس ب3 نقاط) هو عدم المساومة في نقاط اللقاء امام ضيفهم هلال الشابة (الرابع ب4 نقاط) الذي لايزال يتحسس توازنه في سباق البطولة رغم الفوز الذي حققه خلال الجولة الماضية امام الاولمبي الباجي, مما سيجعل المباراة مفعمة بالتشويق في ظل تشبث الفريقان بتحقيق نتيجة ايجابية.



