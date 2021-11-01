انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "نوارة "بدوز

انطلقت صباح فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "نوارة" الذي تنظمه جمعية نساء من اجل التنمية والمساواة بدوز على امتداد اربعة ايام بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببرنامج يجمع بين المعارض الحرفية والورشات الى جانب العروض المسرحية والسهرات الفنية.



واوضحت رئيسة جمعية نساء من اجل التنمية والمساواة بدوز "مباركة بن منصور" لوات ان هذه التظاهرة التي تم تاجيل دورتها الثانية التي كان من المزمع تنظيمها خلال الصائفة الفارطة بسبب الوضع الوبائي تهدف الى مزيد التعريف بالمواهب النسائية والتاكيد على قدرة المراة على الابداع والاسهام في الشان التنموي والثقافي بهذه الربوع.



واشارت ذات المصدر الى ان هذه الدورة انطلقت صباح اليوم عبر افتتاح معرض للمنتوجات الحرفية بفضاء جمعية نساء من اجل التنمية والمساواة ليتواصل البرنامج بعد الظهر من خلال تقديم عرض للموسيقى الملتزمة يؤمنه الفنان "منهل الفلسطيني" بفضاء معهد الامتياز بدوز في حين خصص اليوم الثاني لانطلاقة عمل ورشة العمل الصوتي تحت اشراف الدكتور " عادل بوعلاق "وورشة فن العرائس تحت اشراف "فاطمة الزهراء المرواني وذلك بفضاء دار صالح للفنون ليفسح المجل مساءا لتقديم عرض مسرحي كوميدي باحدى الفضاءات الترفيهية بمنطقة الحسي بعنوان "هات هات" بطولة منير العوني ومنير ساسي والصادق بن منصور واخراج عبد الكريم الكوكي.



اما اليوم الثالث من التظاهرة فيتميز بتنظيم ورشة في كتابة القصة باللغة الفرنسية بفضاء مقر جمعية نساء من اجل التنمية والمساواة ثم اقامة سهرة للفن الشعبي يحييها الفنان عبد الكريم البنزرتي باحدى الفضاءات الترفيهية بمدينة دوز ليكون الاختتام خلال اليوم الرابع عبر تنظيم سهرة "ارتي نايت" بفضاء معهد العهد الجديد تخصص لاكتشاف المواهب الشابة في الغناء والعزف.



