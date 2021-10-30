الشركة المتوسطية لصناعات السيارات تطلق بسوسة أول حافلة صينية "كينغ لونغ" مجمعة بالكامل في تونس

وات - أطلقت الشركة المتوسطية لصناعات السيارات "ميدي كارز"، التابعة لمجمّع الزواري، مساء امس الجمعة، أول حافلة صينية من نوع "كينغ لونغ"، مجمّعة بالكامل بأياد تونسية في وحدة الإنتاج بسوسة وذلك كجزء من شراكتها مع الشركة الصينية الرائدة عالميًا في تصنيع الحافلات من جميع الفئات "كينغ لونغ "



وأفاد مؤسس مجمع الزواري، حافظ الزواري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ هذه الحافلة، التي ستنطلق مؤسسته في تزويد السوق المحلية بها، تعتبر تتويجا للتعاون المربح بين الصين وتونس. واكد ان هذه الحافلة "تتمتع بمواصفات فنية تقنية متطورة، وهي تتسع لـ53 مقعدا، باعتبار السائق، وتتوفر على كافة كماليات الرفاهة والقوة والصلابة التي تمكنها من قطع مسافات طويلة في رفاهية تامة".

واضاف ان الشركة المتوسطية لصناعات السيارات "ميدي كارز" لها قدرة انتاج سنوية تناهز 120 حافلة في السنة وتطمح في مرحلة لاحقة الى تزويد السوق المغاربية والافريقية بهذا الصنف من الحافلات.



وقال الزواري إنّ هذا المولود الجديد، الذي وفر 320 موطن شغل مباشر وغير مباشر، يضاف الى قائمة المنتوجات التي طرحتها الشركة المتوسطية لصناعات السيارات في السوق التونسية على غرار الشاحنات الخفيفة من نوع "ماهندرا" والشاحنات من نوع "هيونداي" والسيارات من نوع "جيلي" بقيمة استثمارات جملية فاقت 41 مليون دينار.



واعرب عن رغبة مجمع الزواري في مزيد الانفتاح على أسواق جديدة وخاصة منها السوق الصينية لما تحمله من إمكانيات كبيرة في صناعة السيارات لافتا الى ان الانفتاح على أسواق جديدة غير التي عهدها المستهلكون والصناعيون التونسيون سيمكن من الحصول على منتجات ذات جودة وبأسعار تنافسية.



كما لفت الزواري الى ان تجميع الحافلات والشاحنات والسيارات في تونس تحكمه قوانين عفا عليها الزمن وتساهم بشكل مباشر في عرقلة هذا القطاع مشيرا الى الصناعيين والمستثمرين يواجهون العديد من العقبات التي يفرضها بعض الاشخاص الذين يسعون للسيطرة على السوق التونسية دون بذل أي جهد وبأقل قدر من الاستثمار، وفق قوله.



ودعا في هذا السياق، الحكومة الى تذليل الصعوبات امام المستثمرين والصناعيين وذلك من أجل تزويد المستهلكين التونسيين بمجموعة أكبر من المنتجات تتميز بأسعار تنافسية وجودة أفضل وزيادة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وقد حضر حفل اطلاق أول حافلة صينية من نوع "كينغ لونغ" المجمعة بالكامل في تونس سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، تشانغ جيان قواه، الذي هنأ مجمع الزواري على إطلاق هذا المشروع بكفاءات تونسية مقتدرة مؤكدا ان ذلك يعتبر مجرد مثال جيد على التعاون المثمر بين البلدين.



وأعرب السفير الصيني عن الامل بأن يزداد حجم التعاون الذي تقوم به شركات من البلدين بهدف إثراء العلاقات الثنائية بشكل مستمر ولصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.



يذكر ان الشركة المتوسطية لصناعات السيارات هي شركة تابعة لمجموعة الزواري وتم إنشاؤها في عام 2012 وهي شركة صناعية مكرسة بالكامل لتصنيع وتجميع المركبات مع شركاء ذوي ريادة عالمية مثل "ماهيندرا" و"هيونداي" للشاحنات و"كينغ لونغ" للحافلات و"جيلي" للسيارات.

اما بخصوص " كينغ لونغ " فهو مصنع صيني للمركبات التجارية والشاحنات الصغيرة والحافلات من جميع الفئات التي تروج في الصين وفي جميع انحاء العالم .



