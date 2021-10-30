وزير السياحة يؤكد، من باجة، تحسن المؤشرات السياحية بتونس، ويدعو المؤسسات السياحية إلى اليقظة رغم تحسن الوضع الوبائي

أكد وزير السياحة، محمد معز بن حسين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال زيارة أداها اليوم الجمعة الى باجة، أن تحسن الوضع الصحي، مكن من تحسن العائدات السياحية بنسبة 7 بالمائة، وارتفاع الوافدين لتونس بنسبة 2 فاصل 5 بالمائة، وارتفاع عدد الليالي المقضاة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.ودعا لدى زيارته اليوم لعدد من مواقع الجذب السياحي بجنوب ولاية باجة (تستور وتبرسق ومجاز الباب)، المؤسسات السياحية بالجهة وبمختلف مناطق الجمهورية، إلى "اليقظة، والتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي، وإلى توفير غرف لعزل كل مصاب يتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا".وبين أن زيارته للجهة تهدف الى معاينة المنتوج السياحي الخصوصي لمعتمديات جنوب ولاية باجة الإيكولوجي والثقافي والفلاحي، الذى يمثل سياحة بديلة تمكن من توفير منتوج سياحي في كل الفصول.واعتبر محمد معز بن حسين أن عودة المهرجانات إلى النشاط تمثل نقطة قوة للسياحة التونسية، ومنها مهرجان الرمان بتستور، الذي قال إن من شأنه تثمين منتوج الرمان، والتعريف بالصناعات التقليدية لمدينة تستور، ومنها الجبة والأكلات التقليدية، داعيا التونسيين إلى التوجه إلى هذه المدينة وإلى ولاية باجة لمعاينة منتوجات جديرة بالاكتشاف.ولاحظ أن استراتيجية وزارة السياحة فى المرحلة القادمة تعتمد علي السياحة الداخلية، حتى لا تكون سياحة يتم الالتجاء اليها وقت الأزمات، بل سياحة دائمة، ليكتشف التونسي بلاده وخيراتها من الجنوب إلى الشمال.تجدر الإشارة إلى ان وزير السياحة كان قد زار الموقع الأثري بدقة وبعين تونقة، وعددا من معالم شواش، إضافة إلى دار الثقافة ابراهيم الرياحي وضيعة لإنتاج الرمان بتستور. كما افتتح معرض الحرف والفنون الذي ينتظم بساحة الفنون بتستور في إطار الدورة الخامسة لمهرجان الرمان التي تنتظم من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري.وتفقد الوزير أيضا مشروع إعادة تهيئة نزل ابن زيدون ونزل دقة ونزل ممبرسة، ومصنعا لإنتاج الجبن التقليدى بالسلوقية.