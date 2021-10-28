برنامج علمي ثري ومتنوع بمدينة العلوم بتونس وفرعها بتطاوين بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الأول (مسؤول بمدينة العلوم )

أفاد مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتونس نوفل معاوية اليوم الخميس أن مدينة العلوم بتونس و فرعها بولاية تطاوين سيحتضنان برنامجا ثريا من التظاهرات والورشات العلمية لفائدة التلاميذ بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الأول ( من 1 الى 7 نوفمبر القادم)



ولفت نوفل معاوية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه الورشات العلمية ستكون بالخصوص حول الرياضيات وعلوم الحياة والانسان والارض والفضاء والكون وستتوزع على مختلف فضاءات مدينة العلوم انطلاقا من يوم

الثلاثاء 2 نوفمبر القادم وتتواصل الى غاية يوم الأحد 7 نوفمبر القادم ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال



وأبرز أن مدينة العلوم بتونس سخرت فضاءاتها لاستقبال التلاميذ بمناسبة العطلة حيث سيؤثث فضاء المعارض المؤقتة عدة ورشات علمية تتعلق بالرياضيات ودور العضلات في الجسم والتغذية الصحية والطاقات المتجددة وسيختتم الفضاء ورشاته يوم الأحد 7 نوفمبر القادم بورشة حول أسرار الرياضيات في كرة القدم وهي تهتم بكيفية صنع كرة القدم



وأضاف معاوية أن مخبر الحمض النووي الذي أحدث سنة 2018 سيقدم ورشات حول الجراثيم والحمض النووي وسيتم خلال الورشات صناعة مجسم للحمض النووي، فضلا عن تقديم علم الوراثة والحظ ومدى انتقال الجينات والخصائص عبر علم الوراثة الى جانب التشوهات في الحمض النووي



وسيستقبل فضاء الكون، وفق محدث (وات)، التلاميذ ليقدم ورشات حول الفصول والمجموعة الشمسية والكواكب الخارجية وعرض الفلم الوثائقي رحلة مع الضوء وسيختتم هذا الفضاء برنامجه بسهرة فلكية موجهة للعموم لمشاهدة القمر وزحل والمشتري



وبيّن في هذا الخصوص أنه سيتم تسخير 4 تيليسكوب للسهرة الفلكية اثنين منها حديثة الصنع تم اقنائهما في شهر اكتوبر الجاري وتمت اضافة اثنين على ذمة الجمعية التونسية لعلوم الفلك



ويهتم فضاء الحياة والانسان بتقديم ورشات علمية لفائدة التلاميذ من 6 الى 15 سنة حول مضار التدخين والسلسلة الغذائية وتطور الجنين وتحول الغاز الى سائل بفعل الدرجة المائوية تحت الصفر



ولفت نوفل معاوية من جهة أخرى الى ان فرع مدينة العلوم بتطاوين سينطلق بداية من يوم 2 نوفمبر القادم والى غاية السبت 6 من نفس الشهر في تقديم ورشات علمية حول الفيزياء والفضاء وعلوم الحياة والانسان والرياضيات مؤكدا أن موضوع الورشات العلمية يتطابق مع المناهج التربوية وسيتم تقديمه بطريقة سلسلة لتحقيق الترفيه وتطوير المهارات وأيضا لتقريب الثقافة العلمية والتكنولوجية من المجتمع حسب تقديره.





