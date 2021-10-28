بنزرت: فرق المراقبة الاقتصادية تنفذ 186 زيارة تفقد ورقابة في يوم واحد

وات - تم في اعقاب الحملة الرقابية الجهوية التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، كامل يوم امس الأربعاء وفجر اليوم الخميس، تحرير 34 مخالفة اقتصادية، حسب ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، ياسر بن خليفة.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، ان اغلب المخالفات المسجلة تعلقت بالترفيع في الاسعار وغياب الفوترة بـ16 مخالفة، وعدم اشهار الاسعار بـ9مخالفات، تتوزع قطاعيا على 12 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و8 مخالفات في قطاع الاسماك، و5 مخالفات في قطاع الدواجن والبيض.

وأضاف، ان الفرق الرقابية المشتركة، نفذت خلال الحملة التي اشرف على فعالياتها رئيس اللجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، 186 زيارة مراقبة، اسفرت أيضا عن إقرار منع تاجر جملة بمعتمدية منزل بورقيبة من التزود بمادة الزيت النباتي المدعم وسحب رمز التزود منه بسبب الاخلال بتراتيب الدعم واعتماد اساليب ملتوية في عملية التوزيع لهذه المادة المدعمة والحساسة، علاوة عن تحرير محضر بحث معمق ضده في جميع الكميات التي تزود بها.



وأشار، إلى أنه تم، يوم امس الأربعاء، توزيع كميات استثنائية اضافية من الزيت النباتي المدعم تقدر بـ2400 لتر في كل من معتمدتي منزل بورقيبة وغزالة، بالإضافة الى تعليب وتوزيع كمية تقدر بـ33 الف لتر من قبل وحدتي التعليب بولاية بنزرت وتوزيعها بكامل معتمديات الولاية.

من جانب آخر، ذكر المدير الجهوي للتجارة، ان الفرق الرقابية المشتركة بالجهة، تمكنت من حجز 60 ألف علبة ورق لعب في مطبعة منتصبة بأحد احياء معتمدية "أوتيك".

وأوضح، في هذا الصدد، ان الفرق الرقابية المشتركة، تفطنت إلى تعمد احد الأشخاص إعادة تشغيل المطبعة المتوقفة عن النشاط بمقتضى قرار غلق سابق ، فتم، اثر مداهمة المقر، الحجز الفعلي لكمية ورق اللعب المذكورة.

كما تم تحرير المخالفات الواجبة قانونا، ومنها ممارسة نشاط غير مصرح به ويخضع لتراتيب وإجراءات خاصة، باعتباره منتوج من اختصاص وكالة الوطنية للتبغ والوقيد.



