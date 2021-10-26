فيلم "مجنون فرح" لليلى بوزيد يتحصل على الجواد البرونزي بمهرجان "فيسباكو" بواغادوغو

تحصل فيلم "مجنون فرح" للمخرجة التونسية ليلى بوزيد على الجواد البرونزي في ختام فعاليات الدورة 27 لمهرجان "فيسباكو" الافريقي للسينما والتلفزيون المقامة بواغادوغو عاصمة بوركينا فاسو من 16 الى23 اكتوبر الحالي تحت شعار "سينما الشتات: نظرات جديدة، تحديات جديدة".



وتوج فيلم "زوجة حفار القبور" للمخرج الصومالي خضر احمد بالجائزة الكبرى اي الجواد الذهبي في حين تحصل فيلم "فريدا" للمخرجة الهايتية جيسيكا جينيوس على الجواد الفضي وذلك من جملة 17 فيلما روائيا بتوقيع مخرجين من 15 بلدا افر يقيا مشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان التي تراس لجنة تحكيمها لهذه السنة المخرج والمنتج السينمائي الموريتاني عبد الرحمان سيساكو الحائز على جائزة "سيزار" افضل فيلم سنة 2015 عن شريطه "تمبكتو".



وقد احتفل مهرجان "فيسباكو" هذه السنة بمرور نصف قرن على تاسيسه وهو يعدّ من اعرق المهرجانات السينمائية بالقارة الافريقية الى جانب كونه ملتقى اهم صناع السينما من مخرجين ومنتجين بالقارة السمراء وقد حدد القائمون على المهرجان موعد 25 فيفري 2023 لتنظيم النسخة 28 من هذه التظاهرة السينمائية مع اقامة نسخة مصغرة جوالة للمهرجان بشمال بوركينا فاسو وهي المنطقة الاكثر تأاثرا بالهجمات المسلحة التي ضربت البلاد في السنوات الاخيرة.



