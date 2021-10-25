بنزرت: مصالح الحماية المدنية تنفذ أكثر من 61 تدخلا في إطار مجابهة تداعيات موجة الامطار الأخيرة

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 18:09قراءة: 1 د, 12 ث
وات - نفّذت مصالح الحماية المدنية بولاية بنزرت، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، اكثر من 61 تدخلا ميدانيا في اطار الحد من تداعيات التنقلبات المناخية والأمطار الغزيرة الأخيرة التي عرفتها الجهة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، العميد كمال المليتي، في تصريح لـ"وات".

وأوضح المصدر ذاته ان مجمل التدخلات تندرج ضمن اطار اعمال اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية واشراف ميداني من والي الجهة، سمير عبد اللاوي، وتوزّعت بين اعمال معاينة قبل التدخل بما يزيد عن 36 موقعا بكل من بنزرت الكبرى، وراس الجبل، وغار الملح ، علاوة على اعمال ضخ للمياه بعدد من الفضاءات الواقعة بمناطق منخفضة بكل من بنزرت، وراس الجبل، ومنزل جميل، وفتح الطريق الرابطة بين منطقة بركان، ومنطقة جومة ام هاني بمعتمدية منزل بورقيبة، وضخ مياه امام احدى الوحدات الصناعية بمعتمدية جرزونة.
وأضاف انه، في ذات سياق التدخلات الميدانية العاجلة، تمت إزاحة 17 سيارة عالقة بسبب قوة مياه السيلان التي شهدتها منطقة بنزرت الكبرى، وازاحة حافلة تابعة للشركة الجهوية لنقل المسافرين علقت بمنحدر بمنطقة عوسجة، وازاحة شجرة كانت سقطت نتيجة قوزة الرياح بالطريق الوطنية رقم 07 بماطر.
ولاحظ العميد كمال المليتي ان اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية نجحت، وفق تقديره، بنسبة عالية في احتواء مخلفات التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدتها الجهة والتي تجاوزت فيها الامطار الـ166 مم في بعض المناطق، وذلك بفضل العمل الاستباقي، وتفاعل مشترك بين جميع المصالح الجهوية والمحلية الفنية منها والأمنية، داعيا المتساكنين إلى اليقظة والانتباه وتلافي المجازفة على الطريق ومجاري الاودية، الى جانب رفع درجات التوقي الذاتي، وفق تعبيره.

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