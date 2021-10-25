النجم الساحلي - فسخ عقد المهاجم الجزائري رضوان زردوم بالتراضي

كشف النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن فسخ تعاقده مع المهاجم الجزائري رضوان زردوم بالتراضي بين الطرفين.



واضاف فريق جوهرة الساحل ان فسخ العقد جاء مقابل تنازل رضوان زردوم على كل متخلداته المالية الى جانب الاتفاق على حصول النجم الساحلي على نسبة 40 بالمائة من قيمة التنقل القادم للاعب.



وكان رضوان زردوم (21 عاما) انضم للنجم الساحلي في اواخر سنة 2019 بعقد لمدة اربع سنوات قادما من نصر حسين داي الجزائري لكنه فشل في فرض نفسه كاساسي.



