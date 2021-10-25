باجة: مياه الامطار تغمر ساحة مدرسة بنفزة وعددا من المنازل وتوقف حركة المرور بطريق سيدى مدين مجاز الباب

وات - غمرت مياه الامطار بولاية باجة، ساحة مدرسة الطيب المهيري بنفزة، مما تسبب فى انقطاع الدروس بها، ويواصل اعوان الحماية المدنية، صباح اليوم الاثنين، ضخ المياه بهذه المدرسة بعد ان تم التدخل فى 8 منازل غمرتها المياه بمناطق مختلفة، حسب ما أفاد به (وات)، المدير الجهوي للحماية المدنية، معز بن خليفة.



ويتواصل، ايضا، انقطاع الطريق الرابطة بين مجاز الباب وسيدى مدين على مستوى وادي الاحمار، بعد فيضان الوادي نتيجة تهاطل الامطار بغزارة خلال اليومين الاخيرين، علما وانه تم امس اجلاء 4 افراد علقوا بهذه الوادي .

تجدر الاشارة الى ان كميات الامطار المسجلة بباجة خلال ال48 ساعة الاخيرة قدرت ب114 ملمترا بقبلاط، و60 ملمترا بتبرسق، و54 ملمترا بباجة الجنوبية، و73 ملمترا بباجة الشمالية و105 ملمترات بتستور، و63 ملمترا بمجاز الباب و75 ملمترا بتيبار ، و73 ملمترا بباجة الشمالية، و91 ملمترا بعمدون.







