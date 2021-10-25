باجة: مياه الامطار تغمر ساحة مدرسة بنفزة وعددا من المنازل وتوقف حركة المرور بطريق سيدى مدين مجاز الباب

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 10:55قراءة: 0 د, 39 ث
وات - غمرت مياه الامطار بولاية باجة، ساحة مدرسة الطيب المهيري بنفزة، مما تسبب فى انقطاع الدروس بها، ويواصل اعوان الحماية المدنية، صباح اليوم الاثنين، ضخ المياه بهذه المدرسة بعد ان تم التدخل فى 8 منازل غمرتها المياه بمناطق مختلفة، حسب ما أفاد به (وات)، المدير الجهوي للحماية المدنية، معز بن خليفة.

ويتواصل، ايضا، انقطاع الطريق الرابطة بين مجاز الباب وسيدى مدين على مستوى وادي الاحمار، بعد فيضان الوادي نتيجة تهاطل الامطار بغزارة خلال اليومين الاخيرين، علما وانه تم امس اجلاء 4 افراد علقوا بهذه الوادي .
تجدر الاشارة الى ان كميات الامطار المسجلة بباجة خلال ال48 ساعة الاخيرة قدرت ب114 ملمترا بقبلاط، و60 ملمترا بتبرسق، و54 ملمترا بباجة الجنوبية، و73 ملمترا بباجة الشمالية و105 ملمترات بتستور، و63 ملمترا بمجاز الباب و75 ملمترا بتيبار ، و73 ملمترا بباجة الشمالية، و91 ملمترا بعمدون.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234874



En continu

Toutes les news

الاثنين 25 أكتوبر 2021 | 19 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:32 15:06 12:10 06:36 05:09
Babnet
21°
Babnet23°Babnet% 83:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1922°-1921°-1821°-1721°-17
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن