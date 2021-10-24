فتح جزئي لمشروع محول على مستوى تقاطع X2 والGP9 (محول حي الخضراء – مونبليزير)

افتتحت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، مساء يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، جزء من مشروع محول على مستوى تقاطع الطريق الشعاعية "اكس2" والطريق الوطنية رقم 9 (محول حي الخضراء مونبليزير)، بما يسمح للمقاولة باستكمال بقية مكونات المشروع.وتتمثل مكونات هذا الجزء من المحول في ممر علوي للمترجلين على مستوى مصحة ابن زهر، ومفترق دائري على مستوى مدخل منطقة مونبليزير، وجزء من الجسر الرئيسي بطول 210م للقاصدين وسط العاصمة والضاحية الشمالية وبنزرت، وجسر بالنسبة للقادمين من الطريق الشعاعية "اكس2" والقاصدين الضاحية الشمالية أريانة وبنزرت، وجسر بالنسبة للقادمين من شارع خير الدين باشا ومحمد الخامس والقاصدين الطريق الشعاعية "اكس2" وجسر بالنسبة للقادمين من الطريق الشعاعية "اكس2" والقاصدين وسط العاصمة والطريق السيارة أ1 عبر "زاد4".وبينت الوزيرة أهمية هذا المشروع، الذي ينجز بكفاءات تونسية وناهزت كلفته 60 مليون دينار، في تعصير شبكة الطرقات المهيكلة للمدن بإقليم تونس الكبرى وتخفيف حركة المرور على الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 9.كما دعت بالمناسبة مستعملي الطريق للتخفيض من السرعة وملازمة اليقظة وإتباع الإرشادات والإشارات المرورية.ومن المنتظر أن يدخل كامل هذا المشروع حيز الاستغلال خلال السداسية الأولى من سنة 2022.