تونس تفرض بداية من 27 أكتوبر 2021 إجبارية الاستظهار بتحليل "بي سي آر" سلبي على جميع الوافدين من الخارج بما في ذلك الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا

تقرر فرض إجبارية الاستظهار بشهادة في اجراء تحاليل "بي سي آر" لتقصي فيروس "كورونا" بداية من يوم الإربعاء 27 أكتوبر الجاري، على جميع الوافدين عبر المعابر الحدودية بما في ذلك الذين استكملوا التلقيح، وفق ما أعلنته السبت وزارة الصحة.



وأوضحت الوزارة في بلاغ لها حول شروط قبول الوافدين على البلاد التونسية عبر المعابر الحدودية، أن هذا الإجراء يأتي تبعا لتطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بجائحة كوفيد 19 وارتفاع عدد الحالات الإيجابية والوفيات ببعض البلدان وظهور سلالة فرعية من متحور "دلتا".



كما تقرر إخضاع جميع الوافدين من الخارج الذين لم يستكملوا التلقيح بما في ذلك القادمون عبر رحلات سياحية، لإجبارية الحجر الصحي بإحدى المراكز المعدة للغرض.



ولفتت الوزارة الى ضرورة استظهار جميع الوافدين بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي آر" مرفوقة برمز الاستجابة السريعة على ألا يتجاوز تاريخ اجراء الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر، مؤكدة استثناء الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 سنة من هذه الإجراء.



ويجب على المسافرين القادمين الى البلاد التونسية تعمير الخانات المضمنة بالموقع الالكتروني httpss://app.e7mi.tn



ويتعين على الوافدين غير الملقحين او الذين لم يستكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا الالتزام بالحجر الصحي الاجباري لمدة 7 أيام على نفقته الخاصة بإحدى المراكز المخصصة للحجر الصحي الاجباري والمضمنة بالقائمة المتوفرة على الرابط httpss://www.ontt.tn/ar/blagh



وأكدت الوزارة في ذات البلاغ، على إجبارية الاستظهار عند التسجيل للقدوم للبلاد التونسية بوثيقة الحجز بما يفيد خلاص مصاريف النقل من المعبر الحدودي الى مركز الحجر الصحي الاجباري، والإقامة وتحليل "بي سي آر".



ويمكن القيام بتحليل "بي سي آر" خلال ال 24 ساعة الأخيرة من الإقامة على أن تصدر نتيجته خلال اليوم السابع من الحجر الصحي الاجباري وفي صورة ايجابية الاختبار يتم نقل المعني بالأمر الى مركز العزل الصحي لحاملي الفيروس.



ويستثنى من الحجر الصحي الاجباري الوافدون الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا منذ مدة لا تقل عن 28 يوما بالنسبة لتلقيح "جانسن" و14 يوما بالنسبة لبقية التلاقيح والمتحصلون على شهادة في الغرض، إضافة إلى الأشخاص الأقل من 18 سنة غير المصحوبين أو القصر المرافقين لأشخاص ملقحين، مع ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة أيام.



وتتولى وزارة الصحة اجراء اختبار سريع للتقصي من فيروس كورونا Antigène TDR بصفة عشوائية أو آلية حسب تقييم المخاطر حال الوصول الى البلاد التونسية، وفي صورة إيجابية الاختبار السريع يتم توجيه الوافد المعني للإقامة بأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس.



وبالنسبة للوافدين بغرض التداوي، أوضح البلاغ انه إضافة للإجراءات السابقة، يجب الحصول على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية.



وشددت الوزارة أن جميع الوافدين الى تونس من الخارج مطالبون بالالتزام بهذه الإجراءات وان كل مخالف تطبق عليه العقوبات وفقا للتراتيب والنصوص القانونية الجاري بها العمل.







