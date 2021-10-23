رابطة ابطال افريقيا - التونسي سيف الدين الجزيري يساهم في ترشح الزمالك الى دور المجموعات

Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 08:46قراءة: 0 د, 39 ث
وات - ساهم المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري في تأهل الزمالك المصري إلى دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بتسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال الفوز العريض على توسكر الكيني 4-صفر في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية مساء الجمعة في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.

وبادر يوسف أوباما بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة 11 قبل ان يضيف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 18 ثم اضاف المغربي اشرف بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 72 ليختتم بعده يوسف اوباما مهرجان الاهداف بهدف رابع في الدقيقة 74.
وكان الزمالك قد فاز على توسكر الكيني في لقاء الذهاب أيضا في نيروبي بهدف دون رد ليحجز الفريق المصري مقعده في دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية فيما سيتوجه فريق توسكر الكيني لخوض منافسات الدور التمهيدي الثاني الإضافي لكأس الكونفدرالية.







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