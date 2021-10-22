رئيس الجمهورية يكلّف وزير تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.وشدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كلّ مظاهر الاختراق وعلى أن يعمل الجميع فيها في إطار القانون.وفي إطار متابعة نتائج أعمال مجلس الوزراء الأخير، كلّف رئيس الجمهورية وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال لتمكين الشباب، خصوصا، وكافة فئات الشعب التونسي عموما، من المشاركة في حوار وطني حقيقي عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات، مؤكّدا، في هذا السياق، على ضرورة تشريك كل التونسيين في الداخل و الخارج في هذا الحوار الوطني والاستماع إليهم والانصات إلى مطالبهم.