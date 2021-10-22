العجز التجاري لتونس يتفاقم الى 1439,5 مليون دينار خلال شهر سبتمبر 2021

وات - تفاقم العجز التجاري لتونس خلال شهر سبتمبر 2021 ليبلغ 1439,5 مليون دينار (م د) مقابل 1275,4 م د خلال شهر أوت 2021 ، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.

يتبع يتبع يتبع





