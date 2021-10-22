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العجز التجاري لتونس يتفاقم الى 1439,5 مليون دينار خلال شهر سبتمبر 2021
Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 12:24
قراءة: 0 د, 9 ث
وات -
تفاقم العجز التجاري لتونس خلال شهر سبتمبر 2021 ليبلغ 1439,5 مليون دينار (م د) مقابل 1275,4 م د خلال شهر أوت 2021 ، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.
يتبع يتبع يتبع
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