العجز التجاري لتونس يتفاقم الى 1439,5 مليون دينار خلال شهر سبتمبر 2021

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 12:24قراءة: 0 د, 9 ث
وات - تفاقم العجز التجاري لتونس خلال شهر سبتمبر 2021 ليبلغ 1439,5 مليون دينار (م د) مقابل 1275,4 م د خلال شهر أوت 2021 ، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.
يتبع يتبع يتبع


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234706



En continu

Toutes les news

الجمعة 22 أكتوبر 2021 | 16 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:02 17:36 15:09 12:11 06:33 05:07
Babnet
27°
Babnet28°Babnet% 44:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
1.03 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2025°-2121°-1822°-1923°-18
  • Avoirs en devises
    21682,2

  • (21 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29255 DT        1$ =2,83004 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 oct)   1312,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن