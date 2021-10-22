وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان التشكيلي التونسي جابر محجوب

نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ امس الخميس الفنان التونسي جابر محجوب الذي وافته المنية بباريس.

والفقيد جابر محجوب من مواليد سنة 1938 بمدينة مساكن التي غادرها سنة 1958 نحو مدينة مرسيليا، ومنها الي باريس أين بدأت مسيرته الفنية خلال فترة السبعينات مع الغناء والتلحين حيث قامت شركة «Pathé Marconi" بإصدار اسطوانتين له.



بالتوازي مع شغفه بالغناء والتلحين كان الفقيد جابر محجوب مهتما بفن النحت بالاعتماد على خامة الورق والتلصيق، وبدأت شهرته كرسام ونحّات من خلال عرضه لمجموعة من الأعمال في الاروقة الكبرى على غرار معرض بالمركز الامريكي للفنانين بباريس سنة 1977 ومعرض آخر برواق " الف باء " سنة 1983 بالدار البيضاء بالمغرب ورواق "L'oeil de Boeuf" بباريس سنة 1986، كما شارك الراحل جابر محجوب في بينالي هافانا في كوبا بنفس السنة.

إضافة الى ذلك تم إدراج أعماله ضمن المجموعات المتحفية العالمية في الفن الخام بعواصم العالم الكبرى مثل برلين وشيغاغو وامستردام ولوزان وبروكسيل. بعد أن سجلت لفت انتباه الفنان والمنظر العالمي جون دوبيفيه .

وفي سنة 1991 انتظم للفقيد معرض برواق اسبينوزا الباريسي برعاية بيار فارو، جامع الأعمال الفرنسي الشهير.



في سنة 1971 توج الفنان الراحل بالجائزة الأولي في الرسم بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تحمل اسم Plainfield's Annual Festival of Art .

كما أصدر الفقيد جابر محجوب مجموعة من الكتب كان اخرها سنة 2019 بباريس، بالإضافة إلى ما احتوته المؤلفات الخاصة بالفن الخام من اهتمام بتجربته.

أما في تونس فقد عرض الفقيد أعماله بفضاء الكورنيش بالمنستير سنة 2001 .





