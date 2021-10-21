معهد الرصد الجوّي: تحسّن جودة الهواء خلال سبتمبر 2021 مقارنة بأوت

تحسّنت جودة الهواء في تونس بشكل ملحوظ خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أوت من السنة ذاتها، وفق ما أبرزه التقرير الشهري المتعلّق بتركيز الملوّثات البيئية على مستوى سطح الأرض بتونس خلال سبتمبر 2021"، نشره المعهد الوطني للرصد الجوّي، الإربعاء.



وتشير الوثيقة ذاتها إلى أنّ نتائج المعدلات الشهرية لشهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت 2021 أظهر تراجع لثاني أوكسيد الكبريت وثاني أوكسيد الآزوت وأوّل أوكسيد الكربون وغاز الأوزون على التوالي بنسبة 22 بالمائة و25 بالمائة و16 بالمائة و2 بالمائة وذلك بعد استخدام وتحليل وتطوير قياسات القمر الصناعي ""سنتيننتال 5 بي".



وبالنسبة لثاني أوكسيد الكبريت فقد تميّزت المناطق التونسيّة بانخفاض بين شهري أوت وسبتمبر 2021 على الصعيد الجهوي ليصل المعدل الشهري لقيمة تركيز هذا الغاز على التوالي 22،2 ميكروغرام في المتر المكعب و1،74 ميكروغرام في المتر المكعب وكان أقصاها بتونس الكبرى ب6،28 ميكروغرام في المتر المكعب خلال أوت 2021 وب4،92 ميكروغرام خلال سبتمبر 2021 وأدناها بمنطقة المهدية بقيمة 0،72 ميكروغرام بالمتر المكعب لشهر أوت وسبتمبر 2021.



وبالنسبة لثاني أوكسيد الآزوت فقد تميّزت المناطق التونسيّة بانخفاض بين شهري أوت وسبتمبر 2021 ليصل المعدل الشهري لقيمة تركيز هذا الغاز إلى 3،42 ميكروغرام بالمتر المكعب و2،58 ميكروغرام بالمتر المكعب على التوالي وسجّل أقصاها بتونس الكبرى في حدود 20،15 ىميكروغرام بالمتر المكعب خلال أوت 2021 و13،61 ميكروغرام بالمتر المكعب خلال سبتمبر وادناها كان بقبلي في حدود 0،4 ميكروغرام بالمتر المكعب خلال أوت و0،32 ميكروغرام خلال سبتمبر 2021.



وسجّلت المناطق التونسيّة إنخفاضا طفيفا لغاز الأوزون بين شهري أوت وسبتمبر 2021 ليصل المعدل الشهري لقيمة تركيز هذا الغاز على التوالي إلى 58،30 ميكروغرام في المتر المكعب و57،21 ميكروغرام في المتر المكعب. وسجّل أقصاها بجزيرة جربة حيث بلغ 74،46 ميكروغرام في المتر المكعب خلال أوت و75،71 خلال سبتمبر 2021وأدناها كان بجهة تونس الكبرى في حدود تركز قدّر ب33،94 ميكروغرام في المتر المكعب في أوت 2021 و39،35 ميكروغرام في المتر المكعب خلال شهر سبتمبر.



وسجّلت المناطق التونسيّة، من جهة اخرى، إنخفاضا في أوّل أوكسيد الكربون بين شهري أوت وسبتمبر 2021 ليصل المعدل الشهري لقيمة تركيز هذا الغاز على التوالي إلى 159،68 ميكروغرام في المتر المكعب و134،45 ميكروغرام في المتر المكعب وسجل أقصاها بجهة تونس الكبرى في حدود 343،67 ميكروغرام في المتر المكعب في أوت و251،11 ميكروغرام في المتر المكعب في سبتمبر 2021 في ما سجل أدنى تركز لهذا الغاز بجهة البرمة في مستوى 128،55 ميكروغرام في المتر مكعب في أوت و115،74 ميكروغرام في المتر مكعب خلال سبتمبر 2021



كما أظهر تقرير المعهد الوطني للرصد الجوّي، أيضا، تراجعا في الانبعاثات الشهرية للمعدل الشهري لثاني أوكسيد الكبريت وثاني أوكسيد الازوت بالنسبة لشهري أوت وسبتمبر 2021 ولغاز الأوزون بالنسبة لشهر اوت مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 مقابل ارتفاع طفيف لأوّل أوكسيد الكربون بالنسبة لشهرر أوت وسبتمبر 2021 ولغاز الأوزون لشهر سبتمبر



