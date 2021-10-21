ارتفاع طفيف في الحرارة وبحر شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 09:11قراءة: 0 د, 23 ث
تتسم حالة الطقس، الخميس، بامكانية ظهور ضبابا خفيف ومحلي في ساعات النهار الأولى بالسواحل الشرقية للبلاد، اما ببقية الجهات فتغشى السماء سحب عابرة تكون كثيفة بأقصى الجنوب مع نزول أمطار متفرقة ورعدية احيانا.

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي ان تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 23 و29 درجة وتكون في حدود 21 بالمرتفعات الغربية.

ويتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل في حين يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات.




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