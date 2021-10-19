افتتاح الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وتكريم مجموعة من المبدعين والإعلاميين

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انطلقت فعاليات الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، لتتواصل إلى يوم 22 أكتوبر الحالي تحت شعار "التواصل والتجديد"، وهي دورة تتزامن مع مرور 40 سنة على إحداث هذه التظاهرة.وسجّل حفل الافتتاح حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي ووزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر وعدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس.وكرّمت إدارة المهرجان، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسستيْ الإذاعة والتلفزة التونستيْن، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من المبدعين العرب، وهم الممثلان عيسى حراث ومحمد الظريف من تونس والممثلة هدى عبد اللطيف من ليبيا والممثلة الكويتية إلهام فضالة والموسيقار السوري طاهر ماملّلي ومواطنته الممثلة نادين خوري، بالإضافة إلى الممثلة المصرية نهال عنبر.وشمل التكريم أيضا مجموعة من الإعلاميين العرب وهم كمال عبد القادر شريف ولطفي البحري من تونس، إلى جانب الإعلامية التونسية الفلسطينية كوثر الزين أبو حويج والكويتي شهاب جوهر والإعلامييْن السعودييْن حمد محمد الصبىي وسبأ بأهبري، وخالد بلخيور (المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات).وأحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل افتتاح هذه الدورة بباقة من أغانيها القديمة والجديدة. كما تمّ خلال حفل الافتتاح عرض شريط فيديو يتضمّن فقرات فنية وتراثية من العراق وكذلك من جمهورية الصين الشعبية التي تسجّل مشاركتها الخامسة على التوالي في هذا المهرجان.وكان حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة الحادية والعشرين، مسبوقا بتنظيم مؤتمر الإعلام العربي في دورته الأولى، وهو مؤتمر حضره أهم الفاعلين في القطاع الإعلامي بكل مكوناته المكتوبة والسمعية والتلفزيونية والالكترونية، وخُصّص لتدارس أبرز القضايا والتحديات التي يعيشها ويواجهها هذا الإعلام.وتطرّقت الجلسة العامة الحضورية التي أقيمت بفندق اتحاد إذاعات الدول العربية الذي سيتمّ تدشينه رسميا غدا الأربعاء، إلى أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الإعلام العربي. وقد بحث المشاركون فيها "تحديات الإعلام العمومي في ظل انفجار عديد القنوات الخاصة والوسائط الجديدة، أزمة الصحافة المكتوبة، والتدريب وإعادة تأهيل الموارد البشرية".وبخصوص برمجة المهرجان، سيتم غدا الأربعاء، افتتاح سوق البرامج التلفزيونيـة والإذاعيـة، بمشاركة الهيئات الأعضـاء والشبكات التلفزيونية والإذاعية الخاصـة وشركات الإنـتاج ووكالات الأنباء العربية والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية.وسيتم أيضا تنظيم معرض للتجهيزات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة ضمن فعاليات السوق بهدف التعريف بالمستجدات والابتكارات في مجال التطور التكنولوجي.ويُسدل الستار على هذه الدورة يوم 22 أكتوبر الحالي، بحفل فني للفنان السوري ناصيف زيتون، بالإضافة إلى توزيع جوائز المسابقات الإذاعية والتلفزيونية على الفائزين.