بنزرت: هدم وإزالة 19 مسكنا ضمن مسار مشروع جسر بنزرت الجديد وتمكين أصحابها من التعويضات المالية

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 22:16قراءة: 0 د, 56 ث
وات - أفادت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية نهلة مومن مسرار ، انه تم حتى اليوم تنفيذ 19 قرار هدم وإزالة في المساكن الواقعة ضمن الجزء الثاني من مسار مشروع جسر بنزرت الجديد وتمكين أصحابها من التعويضات المالية الواجبة .

وأوضحت ذات المصدر لمراسل (وات) ان جميع تلك المنازل تقع في المنطقة الرابطة بين مدينة بنزرت ومنطقة بشاطر من معتمدية بنزرت الجنوبية ، وذلك من مجموع 38 مسكنا مبرمجا للازالة ، ووقع تسديد مقابلها المالي لمالكيها، مضيفة أن إزالة تلك البناءات يندرج في اطار تحرير حوزة مسار مشروع جسر بنزرت الجديد وضمان عدم تعطل الاشغال الفنية ، وأيضا انفاذا للتوصيات المؤكدة المنبثقة عن جلسة العمل الجهوية والمركزية التي انتظمت بمقر الولاية تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي وخصصت لمتابعة تقدم انجاز مشروع الوصلة الثابتة ببنزرت .
يشار إلى أن مصالح الولاية المهنية تعمل على ملف التصفية العقارية لكامل مسار المشروع والذي خصصت له الدولة تعويضات مالية جملية تبلغ 45 مليون دينار ، حيث بلغت نسبة 90 بالمائة ، كما تم تمكين أكثر من 700 شخص من مستحقاتهم المالية وجاري العمل على خلاص البقية حالما يتمّوا وثائقهم القانونية المطلوبة ، وفق تصريح اعلامي سابق لذات المصدر .


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