القيروان  : قبلة مئات الآلاف من التونسيين وحركية اقتصادية وسياحية تعم ارجاء المدينة ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وات - تلألأت الانوار في سماء عاصمة الاغالبة ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بعرض ضوئي وصوتي ضخم انار المدينة مساء امس الاحد استخدمت فيه احدث التقنيات البصرية والاضاءة المعمارية يحاكي السيرة النبوية العطرة في مدحية "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع " وغيرها من المدحيات التي بلغ صداها ارجاء المدينة واستمتع بمغناها ضيوف القيروان .



كانت" اجواء روحية راقية" اجمع عليها زوار القيروان في تصريحاتهم ل(وات) من الذين توافدوا بمئات الالاف لمواكبة الاحتفال بليلة المولد النبوي وتوجهوا لاداء الصلاة بجامع عقبة بن نافع الذي غصت باحته بالمصلين فيما تجمهر البقية بالساحة الخلفية للجامع لمشاهدة هذا العرض الضخم وعدة عروض احتفالية اخرى

وقد تزينت ارجاء مدينة القيروان بابهى حلة واكتست أجمل صورة بمعالم الزينة بمختلف الشوارع والانهج والساحات وتعالت المدائح والاذكار النبوية فلا تجد مسجدا او جامعا او مقاما الا ويصدح بصوت الذكر والصلاة والمديح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم احياء لذكرى مولده

وعمت ارجاء المدينة حركية تجارية واقتصادية لاسيما وانه تم تنظيم معرض تجاري وفلاحي واخر للصناعات التقليدية كما تزينت واجهات المحلات التجارية بالأواني النحاسية والمنسوجات الصوفية ومختلف المصنوعات التقليدية من اواني نحاسية وملابس نسائية من "الحايك" وحلي صنعت من العنبر والنحاس المطروق واصناف متنوعة من الحلويات التقليدية على غرار "المقروض" الذي تتميز به الجهة فيما فتحت المنازل والزوايا أبوابها لاستقبال الزوار الذين توافدوا منذ الصباح الباكر

ووفق تصريحات الجهات الرسمية ل(وات) فقد بلغ عدد الوافدين ليلة المولد النبوي الشريف لوحدها اكثر من 700 الف زائر كما بلغ عدد الحافلات السياحية اكثر من الف حافلة حملت على متنها الزوار في نفس اليوم ، وترجح نفس المصادر ان يصل عدد الزوار الى اكثر من مليون ومائتي الف زائر طيلة ايام الاحتفالية الخمس التي انطلقت منذيوم 15 اكتوبر لتنتهي يوم غد الثلاثاء

وعبر الزوار الذين توافدوا منذ الصباح الباكر في رحلات منظمة من عديد الجهات عن اعتزازهم بمشاركة اهالي القيروان باحتفالات المولد النبوي الشريف واعتزامهم قضاء كامل اليوم في التبضع بالمنتوجات التقليدية التي تشتهر بها الجهة الى جانب التمتع بالمخزون الحضاري لمدينة القيروان وخاصة معالمها التاريخية والتمتع بروحانيات المدينة وأجواء الاحتفال المليئة بالفرح

وقضل عدد من الزوار قضاء الليلة بالمدينة بمقام أبي زمعة البلوي فضل اخرون التجول في الشوارع، بين معالم المدينة والمعارض والعروض الفنية الموسيقية والضوئية وعروض الإنشاد الصوفي والأسواق المحيطة بمحيط مقام أبي زمعة البلوي والمعارض التجارية التي انتظمت بساحة اولاد فرحان

وتضمن مهرجان المولد النبوي منذ انطلاقه عروضا عديدة من بينها 4 سهرات كبرى امنتها فرق صوفية مثل "المدحة" و عرض "ننده الاسياد" و"صلاح القيروان " الى جانب تنظيم حفلات انشاد ديني و عروض اخرى لفرق فلكلورية في كل الساحات بمدينة القيروان

كما تم تنظيم مسابقات دينية في ترتيل القران الكريم ومسابقة في رفع الاذان ومسابقة في السيرة النبوية الى جانب اقامة محاضرات تحت عنوان "المولد النبوي الشريف بين التراث والتسويق الترابي" وندوة تحت عنوان "دعوة الاسلام الى قيم التعايش والتعددية ومبدا الاختلاف"

ويشار الى ان وحدات أمنية كبيرة امنت طيلة ايام المهرجان حسن استقبال الوفود والرحلات السياحية والسهر على امن الزوار .



