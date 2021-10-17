وزير الداخلية يطّلع على سير العمل بمقرّ الوحدة المختصّة للحرس الوطني ببئر بورقبة

أدّى وزير الدّاخلية، توفيق شرف الدّين، ظهر اليوم الأحد، زيارة إلى مقرّ الوحدة المختصّة للحرس الوطني ببئر بورقبة

تابع خلالها عرضا حول مهام الوحدة والإمكانيّات المادية والبشريّة الموضوعة على ذمّتها. كما اطلع على سير العمل صُلبها.



وقد أثنى وزير الدّاخليّة، بالمناسبة، على كلّ المُنتسبين للوحدة المختصّة للحرس الوطني، "لما يقدّمونه من مجهودات في مجابهة كلّ أنواع التهديدات وخاصّة الإرهابيّة منها"، مُسديا تعليماتهُ إليهم بمواصلة "الترفيع في درجة الجاهزيّة والبقاء في حالة يقظة وانتباه، حفاظا على مناعة الوطن وسلامة أراضيه".



يُذكر أن الوزير كان مرفوقا خلال زيارته هذه بالمدير العام آمر الحرس الوطني، وفق ما جاء في بلاغ للداخلية.









