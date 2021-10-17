البطولة الافريقية للسباحة - التونسية جميلة بولكباش تحرز ذهبية سباق 3000م داخل المسبح للفئة العمرية بين 14 و15 عاما

وات - توجت السباحة التونسية جميلة بولكباش يوم الاحد بالميدالية الذهبية لسباق 3000م داخل المسبح في الفئة السنية بين 14 و15 عاما ضمن منافسات البطولة الافريقية المفتوحة للسباحة للاكابر والاواسط (ذكور واناث) المقامة حاليا بالعاصمة الغانية اكرا بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت قدره 36دق و43ث.



ورفعت تونس رصيدها من الميداليات في هذه البطولة الافريقية الى 4 ذهبيات من بينها 3 تحققت عن طريق خليل بن عجمية في الفئة العمرية بين 16 و18 عاما في سباقات 1500م .



و400م و800م سباحة حرة الى جانب برونزية واحدة بواسطة جميلة بولكباش في سباق 800م سباحة حرة (بين 15 و17 عاما).

وتشارك تونس في هذه البطولة الافريقية بكل من خليل بن عجمية وجميلة بولكباش ومالك اللويسي.



