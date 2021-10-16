رابطة الابطال الافريقية - الترجي الرياضي - اتحاد طرابلس الليبي... من اجل بداية موفقة

وات - يسعى الترجي الرياضي الى تحقيق بداية موفقة في كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم عندما ينزل ضيفا على اتحاد طرابلس الليبي غدا الاحد على ملعب شهداء بنينا ببنغازي في دربي مغاربي يلوح حماسيا ومشوقا الى ابعد الحدود ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني.



وسيجد الترجي الرياضي نفسه للعام الثاني على التوالي في مواجهة احد الفرق الليبية في طريقه نحو بلوغ دور المجموعات بعد حوار السنة الماضية امام اهلي بنغازي الذي حسمه زملاء خليل شمام بصعوبة اثر الفوز في الاياب بملعب رادس 3-2 بعد انتهاء لقاء الذهاب على ملعب بيتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة بالتعادل السلبي.



وكان الاتحاد الليبي الذي تخطى في الدور التمهيدي الاول ممثل زنجبار بالفوز عليه ذهابا وايابا بنفس النتيجة 2-0 استعد تحت قيادة المدرب الايطالي سانينو لمواجهته المزدوجة امام الترجي الرياضي ذهابا وايابا باجراء تربص تحضيري بمصر خاض ثلاث مقابلات ودية من اهمها تعادله مع الزمالك 1-1.



ويخوض الترجي الرياضي مسابقة رابطة الابطال الافريقية لسنة 2022 تحت قيادة مدربه الجديد راضي الجعايدي الذي يتطلع شانه شان كامل العائلة الترجية الى التربع على عرش كرة القدم الافريقية للمرة الخامسة في تاريخه بعد ان سبق له الظفر باللقب سنوات 1994 و2011 و2018 و2019.



وستكون مباراة الاحد على غاية من الاهمية بالنسبة لفريق الاحمر والاصفر وخاصة مدربه راضي الجعايدي في مباراته القارية الاولى كممرن ذلك ان الفوز سيفتح ابواب الترشح الى دور المجموعات على مصراعيها ويمكن الفريق من مواصلة العمل بكل ثقة في النفس وفي اجواء جيدة للغاية.



وسعى الاطار الفني طيلة الاسابيع الماضية الى تدارك النقائص وتحسين نقاط القوة حتى يرتقي الفريق الى مستوى طموحات انصاره الذين يطالبون بالجمع بين الفوز والاقناع في اللعب.



وكان الفوز بالسوبر التونسي لموسم 2020-2021 على حساب النادي الصفاقسي اعطى دفعا معنويا هاما للترجي الرياضي لمواصلة العمل في ظروف مريحة حتى يكون على اتم الاستعداد لمواجهة التحديات التي تنتظره هذا الموسم وفي مقدمتها رابطة الابطال الافريقية والتعويض لخروجه السنة الماضية من الدور نصف النهائي امام الاهلي المصري.



ويضم الترجي الرياضي الذي اعفي من خوض الدور التمهيدي في صفوفه لاعبين قادرين على التنافس بكل قوة على اللقب القاري بفضل ما يتمتعون به من مهارات فنية عالية وبخبرة كبيرة بمثل هذه المقابلات القارية على غرار خليل شمام والجزائري عبد القادر بدران في الدفاع وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان والايفواري فوسيني كوليبالي في وسط الميدان والليبي حمدو الهوني والنيجيري ايوالا في الهجوم.



