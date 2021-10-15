كوفيد-19:ألمانيا تحذف تونس من قائمة الدول ذات الخطورة العالية انطلاقا من منتصف ليلة الأحد 17 أكتوبر 2021

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 17:09قراءة: 0 د, 37 ث
أعلنت الوزارة الفدرالية الألمانية للشؤون الخارجية عن حذف تصنيف تونس قائمة الدول ذات الخطورة العالية، وذالك انطلاقا من يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على الساعة منتصف الليل، وفق ما اكدته وزارة السياحة

وأوضحت وزارة السياحة، في بلاغ أصدرته ، الجمعة، أن هذا القرار سيسمح لمتعهدي الرحلات والسياحة بألمانيا بإعادة برمجة الرحلات نحو الوجهة التونسية إنطلاقا من التاريخ المذكور بعد غياب دام أكثر من سنة ونصف جرّاء تفشي وباء كورونا في العالم

وبمقتضى هذا القرار، سيتم التخفيف من اجراءات السفر بالنسبة للألمان وسيتم الاقتصار في اطار، الاجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحّي، الاستظهار، عند السفر، بما يفيد استكمالهم للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19

وبالنسبة للذين لم يستكملوا التلقيح، يجب عليهم الاستظهار بنتيجة تحليل مخبري "بي سي آر" سلبي على أن لا تتجاوز مدة القيام بالتلقيح 72 ساعة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234296

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 16 Octobre 2021 à 09h 03m |           
Sur le plan sanitaire, les blouses blanches ont montré des compétences performantes et maintiennent une une situation convenable même sans moyens et par le système D



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