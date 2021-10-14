اختيار الياس السخيري أفضل لاعب في نادي كولن الأماني خلال شهر سبتمبر

أعلن نادي كولن الألماني اليوم الخميس عن اختيار الدولي التونسي الياس السخيري كأفضل لاعب في الفريق خلال شهر سبتمبر نتيجة تألقه اللافت وتسجيله لعدد من الأهداف الحاسمة.

يذكر ان السخيري كان قد قدم مستوى طيبا في المباريات الفارطة بالبوندسليغا، ويعد الى حدود الجولة السابعة الهداف الثاني لفريقه برصيد ثلاثة اهداف بعد الفرنسي انطوني موديست.

كما تجدر الاشارة أيضا أنّ نادي كولن الالماني كان قد أكد أن السخيري سيغيب عن الميادين في المدة القادمة، بسبب تعرضه لاصابة على مستوى الركبة خلال مباراة تونس وموريتانيا في نواق الشط في تصفيات مونديال قطر 2022.



